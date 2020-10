FIA versoepelt track limits op Portimao na 125 geschrapte tijden

De FIA had voorafgaand aan het weekend strikte richtlijnen opgesteld met betrekking tot de track limits in de eerste en vierde bocht op Portimao. Zodra een rijder in deze bochten met vier wielen buiten de witte lijn kwam, werd in de eerste vrije trainingen de betreffende rondetijd afgenomen. Uit de documenten van de FIA bleek dat dit op vrijdag liefst 125 keer gebeurde in twee oefensessies. De rijders hadden moeite om hun auto goed te positioneren voor de twee listige bochten, wat versterkt werd door het feit dat de nieuwe asfaltlaag op het circuit weinig grip bood.

Na gesprekken tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond heeft Masi zaterdagochtend nieuwe event notes rondgestuurd, waarin werd aangekondigd dat de track limits iets versoepeld worden. Alleen als een coureur in de eerste of vierde bocht met vier wielen achter de kerbstones langsrijdt geldt het nu als een vergrijp. Ook in bocht 15 gelden track limits, hoewel dit in de eerste trainingen geen problemen opleverde. In die bocht blijven de oude regels gelden: “Een coureur heeft de baan verlaten als geen enkel onderdeel van de auto in contact blijft met het asfalt”, schrijft Masi daarover.

De F1-coureurs waren over het algemeen positief over het uitdagende circuit van Portimao, dat in de Portugese Algarve ligt en voor het eerst op de F1-kalender staat. De nieuwe asfaltlaag gaf echter dermate weinig grip dat de coureurs het lastig hadden. “Toen ik hier in januari was, vond ik het echt een geweldig circuit. Maar ze hebben nieuw asfalt neergelegd en nu is er heel weinig grip”, concludeerde Max Verstappen bij Ziggo Sport. “We zijn gewoon aan het glijden en hebben vreemde momentjes waarbij de auto uitbreekt. Als je iets sneller een bocht ingaat, dan is er ineens geen grip. Dus op dit moment moet ik zeggen dat ik het niet echt leuk vind.”

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Jonathan Noble