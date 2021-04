Valtteri Bottas begon sterk aan het Grand Prix-weekend op Imola door in de vrijdagtrainingen de snelste tijd te klokken. De Fin zei “een stuk blijer” te zijn met de wegligging van zijn Mercedes W12. Op zaterdag ging het echter faliekant mis. Waar teamgenoot Lewis Hamilton pole-position pakte, kwam Bottas niet verder dan de achtste startpositie. In de natte race verging het hem niet veel beter en eindigde de middag met een zware klapper na een touché met Williams F1-coureur George Russell.

In 2020 maakte Mercedes gebruik van het innovatieve DAS-systeem. Door aan het stuur te trekken kon de stand van de voorbanden aangepast worden. Daardoor kon het rubber gemakkelijker op temperatuur gebracht en gehouden worden. Volgens de coureur uit Nastola had dat op Imola geen verschil gemaakt. “De problemen die we in de kwalificatie hadden, kwamen 100 procent voort uit de banden”, legt Bottas in Portimao uit. “Mijn Q1-tijd was voldoende geweest voor de tweede startrij in Q3 en ik eindigde als achtste. We moeten dus meer aandacht besteden aan dit aspect. We moeten er de vinger op leggen, al verschilt het ook per circuit. DAS was zeker nuttig maar op Imola ging het vooral mis bij de achterbanden, niet bij de voorbanden. Ik kreeg ze niet op temperatuur. Het DAS-systeem was er enkel voor de voorbanden. Ik weet zeker dat we er vorig jaar voordeel bij hadden maar niet noodzakelijk voor Imola.”

Veel vraagtekens over asfalt Portimao

De strijd tussen Mercedes en Red Bull gaat op Portimao verder. Tot op heden was het vooral een gevecht tussen kopmannen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De rol van de tweede coureur van de formaties kan uiteindelijk een beslissende rol gaan spelen in de strijd om de titel. Bottas durft voor het weekend in de Algarve nog geen favoriet aan te wijzen: “We hebben op twee heel verschillende circuits gereden. Bahrein is qua asfalt en de oververhittingsproblemen vrij uniek. Imola is totaal anders: glad asfalt en koude omstandigheden. Hier in Portugal zijn er veel vraagtekens aangaande het asfalt. Ik denk dat de baan verbeterd is sinds vorig jaar maar dat weten we nog niet. Als team hebben we ons gefocust op het herstellen van mijn auto en het doorvoeren van wat upgrades. We zullen zien hoe dat uitpakt.”