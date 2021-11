Verstappen ziet verbeterpunten voor sprintrace-format Formule 1

Na de derde en laatste sprintrace van dit seizoen zou er in theorie een grondige evaluatie volgen. In de praktijk zal die evaluatie alleen nog maar over de details gaan. Zo vindt de Formule 1 het aangepaste weekendformat commercieel zeer interessant en wil men er volgend jaar graag mee doorgaan. Sterker nog: het huidige plan is om volgend jaar zes sprintraces te organiseren.

'Heb meer met traditioneel F1-weekend'

In de paddock zijn de reacties nog altijd verdeeld. "Persoonlijk houd ik meer van het traditionele F1-weekend. Als we competitieve auto's hebben en als de teams dichter bij elkaar zitten, dan hoef je helemaal niets te veranderen", geeft Max Verstappen indirect aan geen groot fan van sprintraces te zijn. "Het kan met name bij de starts interessant zijn. Maar verder heb je de banden gekozen waarmee je de race uit kunt rijden en zie je, in ieder geval vooraan, niet veel inhaalacties. In dat opzicht maakt het ook niet veel uit op welk circuit we het doen, al zijn er zeker nog wel dingen te finetunen. Maar goed: als mensen de spanning van de start leuk vinden en dat graag twee keer in een weekend willen zien, waarom ook niet?"

Waar Verstappen praat over finetunen, heeft hij ook al concrete ideeën. "Ik ben het er wel mee eens dat pole-position naar de vrijdag moet en niet naar de winnaar van de sprintrace", steekt de WK-leider van wal. Hij duidt ermee op het feit dat de winnaar van de sprintrace dit jaar formeel pole achter zijn naam krijgt. Het doet in bepaald opzicht afbreuk aan de statistieken en in de ogen van vele coureurs dient pole-position ook een beloning te zijn voor het snelste rondje in de kwalificatie.

Parc fermé en motorische gridstraf

Nog belangrijker vindt Verstappen dat de tweede training nu voor spek en bonen is. Parc fermé is al na de eerste training van kracht, waardoor teams geen noemenswaardige zaken meer mogen aanpassen. "Dat je maar één training hebt en daarna het hele weekend met dezelfde set-up moet doen, dat vind ik te risicovol. Ik vind wel dat je na de kwalificatie, zeker als je nog een tweede vrije training doet, je auto moet kunnen veranderen als je er niet helemaal blij mee bent." In de huidige opzet is de kans op een verloren weekend immers groot. Als een team in de eerste training niet meteen een fatsoenlijke set-up vindt, loopt het de rest van het weekend achter de feiten aan.

Tot slot heeft Verstappen zijn bedenkingen bij het afhandelen van (motorische) gridstraffen tijdens weekenden met een sprintrace. Aan de ene kant valt er iets voor te zeggen dat zo'n straf pas voor de hoofdrace wordt doorgevoerd, maar Verstappen ziet ook een nadeel. "Als jij een nieuwe motor erin legt, dan mag je nog wel vooraan starten in de sprintrace, waarin je ook meer punten kunt krijgen. Daarna ga je pas achteruit en dat vind ik een beetje krom. Als je een nieuwe motor erin legt, heb je namelijk meer performance. Daar moet ook naar gekeken worden vind ik." Des te meer omdat er volgend jaar meer punten te verdienen zijn op zaterdag en het voordeel van een nieuwe motor dus significanter kan zijn in de WK-stand.