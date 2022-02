Volgens Williams omvat de overeenkomst met Duracell ook diverse opvallende marketinginitiatieven. Zo liggen er plannen voor een televisiereclame en worden er gedurende een aantal raceweekends ook activiteiten georganiseerd, om te beginnen tijdens de Grand Prix van Miami. De Britse renstal meldt dat Duracell prominent op de nieuwe F1-auto, overalls en teamkleding komt te staan. Duracell staat bekend om zijn koperen kleur, het is nog maar de vraag of we deze specifieke kleur gaan terugzien op de nieuwe FW44. Alexander Albon liet onlangs weten dat de nieuwe livery meer 'Williams' is. Met de bekendmaking van de nieuwe samenwerking deelde het team wel een afbeelding op Twitter.

Williams-teambaas Jost Capito kan zijn geluk niet op met de nieuwe samenwerking. "Ik ben zo trots op het partnerschap tussen Williams en Duracell. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen in ons", aldus Capito. "Het feit dat die naam op onze auto komt voelt als een persoonlijk hoogtepuntje, aangezien mijn bijnaam al dertig jaar Duracell is. Ik zit altijd vol energie. Ik kijk uit naar onze samenwerking."

Opnieuw een grote Noord-Amerikaanse sponsor in F1

Duracell maakt deel uit van het multinationale conglomeraat Berkshire Hathaway. Het is daarmee de nieuwste Noord-Amerikaanse sponsor die zich in F1 meldt, juist nu de koningsklasse meer oprukt in het continent. Bij de onthulling van de Red Bull RB18 werd bekend dat techgigant Oracle titelsponsor wordt van de Oostenrijkse formatie. Naar verluidt gaat die samenwerking om 500 miljoen dollar.

James Bower, commercieel directeur bij Williams, is ook blij met het aantrekken van Duracell. "Wij zijn trots om samen te werken met een wereldwijd erkend merk als Duracell", zegt Bower. "Onze aankondiging is een bewijs van al het harde werk dat het team in 2021 heeft verricht, howe onze commerciële positie hebben ontwikkeld en de groei van onze sport. Met name in Noord-Amerika."

Williams houdt komend F1-seizoen vast aan Nicholas Latifi, maar zag F1-talent George Russell de stap naar het grote Mercedes maken. Alexander Albon komt over van Red Bull Racing en gaat na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan weer voltijd racen in de Formule 1.