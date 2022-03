F1 wijzigt één woord in veelbesproken safety car-regel

De regels schrijven nu duidelijk voor dat ‘all lapped cars’ zich van hun ronde achterstand moeten ontdoen alvorens de race kan worden hervat, mits de situatie daar veilig genoeg voor is. Voorheen stond ‘any lapped cars’ in de regels. Een klein verschil, maar het zorgde na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 voor veel ophef. Toenmalig wedstrijdleider Michael Masi besloot om alleen de rijders tussen raceleider Lewis Hamilton en titelrivaal Max Verstappen hun ronde achterstand goed te laten maken, zodat er daarna nog één ronde onder groen gereden kon worden.

De discussie die na de race volgde, spitste zich toe op de mogelijk dubbelzinnige betekenis van het woord ‘any’. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt, heeft de FIA de bewoording aangepast. Artikel 55.13 meldt nu: “Als de wedstrijdsecretaris de situatie veilig genoeg acht, en het bericht ‘Lapped cars may now overtake’ via het officiële berichtensysteem verstuurd is aan alle deelnemers, moeten alle wagens die op een ronde zijn gezet door de leider de auto’s in dezelfde ronde als de leider en de safety car inhalen.”

Ook is er een kleine wijziging doorgevoerd in de puntenverdeling van races die wegens omstandigheden eerder afgevlagd worden. Voor races die tussen de 50 en 75 procent van de te verrijden afstand worden beëindigd, krijgt de nummer vier niet negen maar tien punten. De nummer zeven krijgt vier in plaats van vijf punten. De volledige verdeling is nu als volgt: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

