Analyse: Masi makkelijk slachtoffer, FIA kiest voor symboolpolitiek

Het betoog van ruim drie minuten dat de FIA donderdagmiddag op haar YouTube-kanaal plaatste, moest brengen waar de Formule 1-paddock naar op zoek is: duidelijkheid. Een streep onder de bewogen finale, zodat de focus op het nieuwe tijdperk in de koningsklasse kan. Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ahmed bin Sulayem voerde hoogstpersoonlijk het woord en deed voorkomen alsof hij het ei van Columbus had uitgevonden. Het wegsturen van Michael Masi - herstel: hem naar een andere functie verplaatsen - zou in combinatie met een soort VAR wel voor verbetering zorgen.

Dat laatste valt in de praktijk zeer te bezien en voor nu valt te concluderen dat het wegsturen van Masi vooral symboolpolitiek lijkt. De enige valide reden om afstand van hem te doen, is namelijk als er in de paddock collectief geen vertrouwen meer in de Australiër zou zijn. Een kleine rondgang langs de teams leert echter dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Zo heeft Red Bull bij monde van Jonathan Wheatley aangegeven dat Masi met de juiste steun capabel is, heeft Daniel Ricciardo laten optekenen dat Masi moet kunnen blijven als hij dat zelf wil en heeft ook Sebastian Vettel zijn steun uitgesproken. Het is slechts een greep aan reacties uit de paddock, de complete lijst is langer.

Daar tegenover staat de vraag: is Masi foutloos gebleven? Zeker niet, zo luidt het antwoord, waarbij er op de tombola en het handjeklap in Saudi-Arabië nog meer aan te merken valt dan op Abu Dhabi. Zoals in een eerdere analyse grondig uitgelegd, heeft Masi tijdens de seizoensfinale gewoonweg gekozen uit drie kwaden. Finishen achter de safety car zoals Mercedes dolgraag wilde, was immers ook een sof van jewelste geweest. Des te meer omdat het mantra 'let them race' is en alle teams hebben ingestemd met het voornemen om races zoveel mogelijk onder groen te laten eindigen. Een rode vlag was optie twee en eigenlijk een salomonsoordeel geweest, al gaf de situatie op de baan daar geen aanleiding toe. Acuut gevaar voor de deelnemers dreigde er immers niet.

In dat geval had Masi gebruik moeten maken van zijn bevoegdheid om het wetboek te overrulen en precies dat heeft hij met de derde optie ook gedaan. Die derde optie is precies wat we op 12 december hebben gezien: de race zo goed en zo kwaad herstarten om een anticlimax achter de safety car te voorkomen. Dat het onorthodox zou moeten en dat niet alle partijen daar tevreden mee zouden zijn, stond vanaf minuut één vast. Maar die vlieger was ook voor de andere opties opgegaan. Dat het genomen besluit uniek is in de Formule 1-historie klopt ook, maar is evenmin verwonderlijk. Het wás immers ook een uniek moment in de Formule 1-geschiedenis. Een moment waarop de druk op de wedstrijdleider onwaarschijnlijk hoog was, wellicht hoger dan ooit tevoren in deze sport.

Een makkelijk slachtoffer voor de bühne

In het onderzoek naar die ontknoping had de FIA twee afslagen kunnen nemen als het om de positie van Masi gaat. De eerste afslag was om de Masi als persoon te vervangen, al dan niet in combinatie met een andere structuur. Die afslag is genomen en daarmee is voor de makkelijkste maar niet zozeer de beste oplossing gekozen. Om dat te begrijpen moeten we terug naar 14 maart 2019, de dag waarop Charlie Whiting is overleden. Onder meer Wheatley heeft Whiting getypeerd als 'het opperhoofd van onze sport' en 'iemand die bijzonder grote schoenen naliet om te vullen'. Beide aanduidingen kloppen en geven goed aan dat de opvolger van Whiting het bijzonder lastig zou krijgen, los van wie dat zou zijn.

Belangrijker is nog dat de FIA die opvolger niet klaar had staan. Achter de coulissen liep niemand warm, waardoor Masi min of meer naar voren is geschoven en voor de leeuwen is gegooid. Dat is tot 2021 wonderwel gegaan, maar in 2021 heeft hij domweg de pech gehad het meest intense Formule 1-seizoen ooit in goede banen te moeten leiden. In die hectiek had geen enkele wedstrijdleider het goed kunnen doen en zeker niet iemand met relatief weinig F1-ervaring. Dit is misschien wel de belangrijkste les van afgelopen jaar en met dat in het achterhoofd is het onbegrijpelijk dat de FIA nogmaals in dezelfde valkuil trapt. Masi's opvolgers Eduardo Freitas en Niels Wittich zijn weliswaar gepokt en gemazeld in respectievelijk het WEC en de DTM, maar ook hen ontbeert het aan F1-ervaring.

In dat opzicht lijkt het vele malen verstandiger om Masi te laten zitten en om hem te laten leren van alle vlieguren die hij inmiddels wél heeft gemaakt in de Formule 1, al dan niet met steun. Rationeel lijkt het de beste optie om het goede te behouden en écht te leren van de fouten, maar de FIA heeft anders besloten om een statement te maken - ogenschijnlijk voor de bühne. Op deze manier wordt er een daad gesteld en kan Bin Sulayem meteen zijn stempel drukken als nieuwe president. Masi is in die zin een makkelijk slachtoffer, waarbij te betwijfelen valt of de gestelde daad ook de beste daad is.

VAR in F1: Potentie of extra ballast?

Terugkomende op de metafoor van de afslagen op een snelweg, heeft F1 de eerste de beste afslag gepakt: Masi wegsturen. Vervolgvraag is natuurlijk wat ervoor in de plaats komt en ook op dat vlak had de automobielfederatie verschillende mogelijkheden. Zo is er gesproken over een team van meerdere wedstrijdleiders, maar heeft dat voorstel het niet gehaald. In plaats daarvan zullen Freitas en Wittich elkaar afwisselen en dus individueel de taken op zich nemen. In die zin vormen ze tijdens een afzonderlijk raceweekend - dus los van het rouleren - een één-op-één vervanging voor Masi. Tel uit je winst...

Nieuw is wel de Virtual Race Control Room, hetgeen Bin Sulayem zelf vergelijkt met de VAR in het voetbal. Of het in die sport een groot succes is, valt te bezien en ook in de Formule 1 moet de meerwaarde nog blijken. Zo legt de FIA uit dat de F1-variant van de VAR continu in verbinding zal staan met de wedstrijdleider "om ervoor te zorgen dat het sportieve reglement wordt nageleefd." Het betekent dat de wedstrijdleider er nog een extra communicatielijn bij krijgt en juist dat was niet de bedoeling van diezelfde FIA. Zo moet de communicatie over de FIA-radio danig worden ingeperkt - geen teambazen meer, alleen nog teammanagers - om de wedstrijdleider meer in zijn focus te houden. Maar met deze extra toevoeging maakt de FIA het zelf weer een stukje complexer voor de wedstrijdleider en wordt er een extra factor toegevoegd. Daarbij dreigt ook het gevaar van twee kapiteins op het spreekwoordelijke schip en verminderde daadkracht door eindeloos overleggen.

Het totaalplaatje betekent dat zowel de persoonlijke als ook structurele ingrepen allerminst garantie op succes dan wel op beterschap bieden. Beide elementen lijken vooral bedoeld om nu een daad te stellen na Abu Dhabi: 'Kijk, wij nemen de kwestie buitengewoon serieus en grijpen hard in'. Een verdere onderbouwing laat staan zelfreflectie bij de FIA ontbreekt. Geen uitleg waarom Masi precies is weggewerkt, geen woord over het voor de leeuwen gooien van nieuwe individuen en ook geen begrip voor de unieke omstandigheden in Abu Dhabi. Het maakt het nieuws van deze donderdag vooral symboolpolitiek, met Masi als een makkelijke en bovenal onnodige kop van Jut.

