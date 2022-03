F1 GP Bahrein 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

De openingsdag van het F1-seizoen 2022 in Bahrein heeft voorlopig voor een aantal verrassingen gezorgd. Het F1-team van Haas deed bijzonder goede zaken door met Mick Schumacher een achtste tijd te noteren, hiermee bleef de Duitser niet alleen teamgenoot Kevin Magnussen (P10) voor maar ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Brit nestelde zich met de negende tijd tussen de heren van Haas. Wie ook een bijzonder goede indruk maakte in de tweede training was Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas. De Finse rijder klokte na een probleem in de eerste oefensessie uiteindelijk een zesde tijd in de tweede training.

Max Verstappen was vrijdag de snelste man van de dag. De Red Bull-coureur ging in de tweede sessie naar een 1.31.936 en was daarmee ook de enige die in de 1.31 reed. Na de training liet Verstappen weten dat de RB18 meer dan uitstekende aanvoelt. Een ander team dat goede zaken deed was het team van Ferrari. Charles Leclerc plaatste zichzelf achter Verstappen, maar net voor ploegmaat Carlos Sainz. Het lijkt erop dat de Italianen hun solide vorm in de F1-tests hebben weten door te trekken.

De twee tegenvallers van de dag waren Mercedes en McLaren. De hevig hobbelende W13 bracht Hamilton zoals gezegd naar een negende tijd, al wist George Russell nog op een vierde plek te eindigen. Bij McLaren was het een dag om snel te vergeten. Lando Norris kwam niet in de top-tien, terwijl Daniel Ricciardo vanwege een waterlek vrijwel de hele tweede training aan de kant stond.

