Honda heeft de Formule 1 formeel verlaten, maar zal de motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri tot en met het seizoen 2025 aanleveren. Het maakt dat de relatie anders is dan in de voorbije jaren, al is er in sportief opzicht niet meteen veel veranderd. "Honda zal vooral iets minder zichtbaar zijn, maar gelukkig is er concreet inderdaad niet zo veel veranderd voor ons. Ik kijk er gewoon naar uit om dit seizoen verder te gaan waar we vorig jaar zijn geëindigd. We proberen nog altijd samen beter te worden en ze werken nog altijd met ons samen, dus dat is goed."

Dat verder gaan waar Red Bull-Honda vorig jaar is gebleven, is echter veel makkelijker gezegd dan gedaan. Zo hebben motorleveranciers het vermogensverlies door E10-brandstof terug moeten winnen en was voor iedere component nog één upgrade toegestaan. Het maakt dat er ook op motorisch vlak best nog vraagtekens bestaan aan de vooravond van het F1-seizoen. Hoe staat Red Bull of eigenlijk Honda er op dat gebied voor? "Wat betreft de motor van dit jaar, denk ik dat we wel een goede stap hebben gezet", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten.

"We moeten natuurlijk nog afwachten en precies zien wat de andere teams qua vermogen hebben gedaan in de winter, maar dat hebben we niet in de hand." Dat eerste beeld zal zoals bekend in de eerste kwalificatie van 2022 komen. Tijdens de testdagen waren de motorstanden en de hoeveelheid brandstof nog onbekend, al konden teams al wel iets wijzer worden door GPS-data te analyseren. Daar komt bij dat Ferrari het gat naar Mercedes en Honda naar eigen zeggen heeft gedicht.

Verstappen richt zich echter liever op zijn eigen brigade. "Wij hebben volgens mij alles gedaan wat er afgelopen winter mogelijk was en hebben het zo goed mogelijk gedaan. Maar ja, in F1 is het nooit goed genoeg hè? Daarom moeten we onszelf blijven verbeteren en moeten we blijven proberen om nog meer performance te vinden." Dat laatste is op motorisch vlak echter lastig. Zo is de doorontwikkeling voor de meeste componenten, waaronder de interne verbrandingsmotor, turbo en MGU-H vanaf 1 maart al bevroren tot en met 2025.

Verstappen noemt eigen motorenproject van Red Bull 'veelbelovend'

Nadien is het nieuwe motorreglement van kracht. Red Bull is daar achter de schermen druk mee bezig en heeft meerdere opties. Het team werkt in Milton Keynes keihard aan de Red Bull Powertrains-faciliteiten, al zijn gesprekken om de handen ineen te slaan met Porsche ook in een vergevorderd stadium. Red Bull heeft donderdag een eerste glimp van Red Bull Powertrains met de buitenwereld gedeeld en die beelden bevestigen wat Verstappen al langer zegt te weten: "De faciliteiten voor Red Bull Powertrains zien er erg goed uit. Ik weet natuurlijk ook wat ze van plan zijn en welke mensen er komen te werken. Het ziet er al met al erg veelbelovend uit", is de wereldkampioen hoopvol gestemd.

