Wolff ziet Mercedes worstelen: "Red Bull is nu een klasse apart"

Met een nieuw Formule 1-seizoen voor de deur staat Mercedes nog niet waar het wil staan. Natuurlijk: in Q3 worden de echte verhoudingen pas duidelijk en Mercedes heeft dit spel vaker gespeeld, maar porpoising lijkt echt een probleem met de W13. Zo zit Mercedes met een soort paradox: de upgrades die in Bahrein zijn geïntroduceerd verhogen het downforceniveau, maar daardoor wordt de auto nog meer naar de grond gezogen en verergert het stuiteren. Het maakt dat de nieuwe Mercedes in potentie een snelle auto is, maar dat die potentie er nog niet uitkomt.

Lewis Hamilton heeft juist daardoor aangegeven dat Mercedes nu niet in een positie zit om voor overwinningen te vechten en Wolff herhaalt dat tijdens de persconferentie nog maar eens. "Op een zekere manier valt het huidige beeld tegen ja, want we hebben bepaalde doelstellingen voor onszelf geformuleerd en die hebben we tot dusver niet kunnen halen. Nu komt het er vooral op aan dat we de problemen begrijpen en daarvan leren. Als het hier in de kwalificatie en de race niet goed genoeg blijkt, dan zal ons team laten zien dat we onszelf bijeen kunnen rapen en dat we terug kunnen slaan na tegenvallende prestaties."

Dat laatste heeft tijd nodig. In Bahrein verwacht Wolff met zijn equipe namelijk niet op de hoogste trede van het podium te staan. "Zoals het er nu uitziet en op basis van onze aannames na de vrije trainingen, kunnen we niet voor de overwinning vechten. Ik denk dat Red Bull echt een klasse apart is", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Daarachter zitten veel teams bij elkaar, waarbij het nog afhangt van de hoeveelheid brandstof en motorstanden." Dat Wolff Red Bull daar nog ver boven plaatst, zegt veel over de potentie die hij de RB18 toedicht.

Om de kloof met Red Bull te dichten moet Mercedes het stuiteren onder controle krijgen, al is de grote vraag hoe. "Er is nooit één oplossing in de Formule 1. Er is wel een soort van laaghangend fruit, dingen die we nu al begrijpen en voor de komende races kunnen oppakken. Maar andere dingen gaan ook over de middellange of zelfs lange termijn." Eén van de snelle oplossingen lijkt in de rijhoogte te zitten. Het verhogen van de rijhoogte kost downforce en dus snelheid, maar vermindert porpoising. "Dat is één van de factoren inderdaad. We wilden graag met een lage rijhoogte rijden, maar dat bleek onmogelijk door porpoising. Alle teams hebben naar oplossingen gezocht, sommige zijn daar succesvol in en andere nog iets minder. Wij zitten aan de minder succesvolle kant en het is één van de - laat ik zeggen - vijf à zes problemen die ons in de weg zitten."

