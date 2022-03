Ondanks dat Ferrari een uitstekende indruk maakte tijdens het testen, weigerde Charles Leclerc steevast op de zaken vooruit te lopen wanneer hem gevraagd werd naar zijn verwachtingen van het aankomende F1-seizoen. Nadat het Italiaanse team tijdens allebei de vrijdagsessies in Bahrein met beide wagens in de top-drie eindigde, kan de Monegask er echter bijna niet meer om heen: de renstal uit Maranello lijkt haar zaakjes dit jaar prima voor elkaar te hebben.

“Wat we vandaag gezien hebben, begint al iets representatiever te worden”, laat Leclerc weten over de vrijdagtrainingen voor de eerste race. “Niemand zit nog op de absolute limiet van de auto. Maar er zijn vandaag geen nare verassingen geweest, wat een goed teken is. Dus het lijkt erop dat we in de mix zitten, wat positief is. Het zorgt voor een kleine glimlach om onze mond. Maar er is nog steeds veel werk te doen voor morgen. Hopelijk kunnen we vechten voor de pole.”

Tijdens de eerste training maakte Leclerc nog een flink spin, maar volgens hem is er geen reden tot zorg. “Ik heb behoorlijk veel vertrouwen in de auto”, zegt hij. “Het draaide vandaag volledig om het vinden van de limieten, zodat we dergelijke fouten morgen niet maken.”

Leclerc kwam in de tweede oefensessie tot een 1.32.023, waarmee hij slechts 0.089 langzamer was dan regerend wereldkampioen Max Verstappen. “Uiteindelijk was de tweede ronde die ik deed mijn snelste. Dus ik denk dat er nog wel wat marge is. Het ziet er alles bij elkaar niet slecht uit. De dag is goed verlopen. We hebben veel dingen geprobeerd en vrij veel aan de auto veranderd sinds we vanochtend zijn begonnen. En alle veranderingen die we hebben gedaan, pakten positief uit. We moeten voor morgen nog zo’n stap zien te maken en hopelijk hebben we dan een auto waarmee kunnen vechten.”

Sainz nog niet helemaal blij

Carlos Sainz Jr. tekende in zowel de eerste als de tweede training voor de derde tijd. “Het was een positieve start voor het team”, meent de Spanjaard. “Het goede gevoel dat we sinds het testen hebben, is vandaag min of meer bevestigd.”

De coureur uit Madrid heeft de F1-75 echter nog niet helemaal in de vingers. “Ik moet eerlijk zeggen dat de tweede training behoorlijk stroef verliep bij mij”, bekent hij. ”Ik begrijp de auto nog niet volledig tijdens de korte runs. Ik worstel met de voorbanden, om die op de juiste temperatuur te krijgen. Ik kamp met veel onderstuur mid-corner en rijd waarschijnlijk nog niet op de ideale manier voor deze auto. We hebben op dat vlak dus nog wat huiswerk te doen. Ik zal vanavond tot laat doorwerken om voor mogen nog wat meer rondetijd te vinden.”

Sainz heeft goede hoop dat hij zaterdag sterker voor de dag kan komen. “Ik weet waar ik aan moet werken, ik weet op welke punten we moeten verbeteren. Hopelijk kunnen we een paar stappen in de juiste richting zetten voor morgen en dan een sprong voorwaarts maken. Want op het moment ben ik niet helemaal blij met hoe het gaat qua rijden en gevoel met de voorbanden.”