Latifi niet verrast door achterstand van Williams in Bahrein

Williams-coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon eindigden vrijdag als respectievelijk negentiende en twintigste in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. De achterstand op Aston Martin, op papier het negende team op de eerste trainingsdag in Sakhir, was ongeveer een halve seconde. Latifi kan ermee leven. “Dit is min of meer wat we hadden verwacht, na de laatste testweek”, vertelt de Canadees. “Eerlijk gezegd had ik een nog grotere achterstand verwacht. Ik denk wel dat er bepaalde gebieden zijn waar we eenvoudig wat tijd kunnen winnen. Dat is positief, maar we staan nog niet waar we willen staan. We weten waar we de auto nog moeten verbeteren en waar onze beperkingen liggen.”

Latifi en Albon hebben vooral moeite met de voorkant van de FW44. “Daarover kregen we al hints in Barcelona. Maar omdat het daar zo koel is, worden de echte beperkingen daar vaak nog gemaskeerd”, aldus Latifi. Tijdens de tweede testweek in Bahrein werd het probleem duidelijker. “Dit is waarschijnlijk één van de extremere circuits als het gaat om het blootleggen van de beperkingen. Dit vanwege de wind en daarnaast is het een ruw circuit, plus natuurlijk dat we op sommige momenten in de hitte rijden.”

Volgens Albon zet Williams in elk geval wel stappen in de juiste richting. De Thai vindt de auto beter aanvoelen dan vorige week tijdens de testdagen. “In Barcelona ging het beter, maar we komen er wel”, stelt Albon. “Als de situatie link is, dan vereist dat uiteraard een bepaalde rijstijl. Er is één rijstijl geschikt voor de auto. Het is zaak om die te leren en om het blokkeren aan de voorkant te voorkomen. Dat is een leercurve, maar we gaan ons huiswerk doen om er zaterdag beter voor te staan.”

Onze terugblik op de vrijdag in Bahrein: