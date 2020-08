Hamilton topt afsluitende training, merkwaardige crash Ocon

Romain Grosjean liet na de eerste vrije trainingen op vrijdag weten meerdere keren van onderbroek te zijn gewisseld, vanwege de hoge temperaturen op het circuit bij Barcelona. De kans is groot dat er ook op zaterdag meerdere exemplaren doorgaan bij de Haas-coureur, want het is opnieuw erg warm op de Catalaanse piste. Tijdens de derde training wees het kwik 30 graden aan, terwijl de baantemperatuur 44 graden bedroeg.

Ondanks dat de temperaturen ervoor zorgen dat de omstandigheden op de Catalaanse omloop anders zijn dan de teams gewend zijn - normaal gesproken vindt de Grand Prix van Spanje in mei plaats - kende de derde en laatste oefensessie een kalme start. Het duurde bijna een kwartier voordat McLaren-coureur Lando Norris als eerste een tijd reed. De training was al bijna halverwege toen de Mercedes-rijders naar buiten gingen om hun eerste tijd op de klokken te brengen. Valtteri Bottas ging op de zachte band rond in een 1.17.971, waarmee hij meteen naar P1 ging. Lewis Hamilton sloot aan op de tweede stek met een 1.18.325, gereden op dezelfde compound, en Max Verstappen zette zijn Red Bull op de derde positie met een 1.18.487, ook op de soft.

Hamilton bracht in zijn volgende run het verschil met zijn teamgenoot terug naar een tiende door in een 1.18.077 over de streep te komen. Verstappen reed een langere eerste run en verbeterde zich nog naar een 1.18.160. Met twintig minuten te gaan deden de McLaren-coureurs een run op de soft, waarbij Lando Norris inclusief een heftig momentje op de kerbs naar P4 klom terwijl Carlos Sainz zich met een sterke ronde tussen de Mercedessen op P2 nestelde. Maar de toppers moesten er toen nog echt goed voor gaan zitten.

Een kwartier voor het einde ging Bottas op een nieuwe set softs naar buiten om de snelste tijd omlaag te brengen naar een 1.17.373, waarmee hij op dat moment bijna zeven tienden sneller was dan de rest van het veld. Hamilton moest in de eerste sector nog iets toegeven op de Fin, maar was heer en meester in het tweede gedeelte van het circuit waardoor hij op de streep op een 1.17.222 uitkwam. Verstappen ondervond tijdens zijn snelle ronde wat hinder van verkeer in de laatste sector, maar verbeterde zich niettemin naar een 1.17.737, waarmee hij terugkeerde op P3. De Nederlander leek na een rustig rondje weer aan te willen zetten, maar meldde over de boordradio dat hij zijn batterij niet kon opladen, waarop hij terug naar de pits ging.

Sainz stond aan het einde van het laatste oefenuur keurig vierde, voor Sergio Perez, Charles Leclerc en Pierre Gasly. Lance Stroll, Alexander Albon en Daniel Ricciardo completeerden de top-tien, terwijl Sebastian Vettel nog altijd wat snelheid lijkt te missen met de twaalfde tijd. Kort voor het einde was er een opmerkelijke crash van Esteban Ocon bij de vierde bocht. De Fransman werd verrast door een langzaam rijdende Kevin Magnussen, waardoor hij de controle over zijn Renault verloor en met de voorkant van zijn auto in de muur knalde. Ocon had Magnussen er net langs gelaten omdat de Deen aan een snelle ronde bezig was. De Haas-coureur ging vervolgens echter van zijn gas en naar het midden van de baan om ruimte te maken voor het achterop komende verkeer, maar Ocon had dit niet goed in de gaten en reed bjina tegen de achterkant van Magnussen. Ocon raakte onder het afremmen de controle kwijt over de RS20, die plots rechtsaf sloeg en redelijk wat schade aan de voorzijde opliep. De stewards deelden mee het merkwaardige incident te zullen onderzoeken.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Spanje - VT3