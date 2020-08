Formule 1 stelt testverbod in voor nieuwe circuits

Er heeft een digitale stemming plaatsgevonden waarin de teams voor het verbannen van tests op de nieuwe circuits. Het zou vooral gaan om de kosten te drukken, maar ook omdat teams een ongeoorloofd voordeel kunnen halen door het rijden op een dergelijk circuit. Naar verluidt was sportief directeur Ross Brawn behoorlijk stellig in het verbannen van testwerk.

Mugello en Portimao zijn volledig nieuw op de F1-kalender, in 2006 en 2013 werd er respectievelijk voor het laatst gereden op Imola en de Nürburgring. De meeste teams hebben de twee filmdagen met de huidige wagens reeds gebruikt, maar hebben wel toestemming om zonder restricties te testen met een wagen van 2018 of eerder. Niet alle teams hebben die mogelijkheid.

Voor de start van het seizoen in juli hebben verschillende teams van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te testen met oudere F1-wagens (wat in het reglement officieel omschreven staat als TPC). Renault reed twee dagen op de Red Bull Ring, Mercedes kwam in actie op Silverstone. Op Mugello reed Ferrari met de 2018-wagen, AlphaTauri combineerde een filmdag met de 2020-wagen met een test met de 2018-wagen op Imola. De beste tests vonden plaats voordat de Italiaanse omlopen officieel aangekondigd werden op de F1-kalender.

Andere teams, hebben vervolgens de interesse uitgesproken om ook op nieuwe circuits te testen. Vooral Portimao is in trek bij Red Bull, AlphaTauri en Renault. Dat circuit werd in 2008-2009 voor het laatst gebruikt voor de wintertest en wordt voor de komst van de Formule 1 opnieuw geasfalteerd. Mercedes is naar verluidt in het hybride-tijdperk het enige team geweest dat heeft gereden in Portimao. Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi reden er destijds met de W06.

Minstens vijf teams hebben interesse getoond in een extra test in Imola. Dat zou hen een significant voordeel brengen aangezien de GP op dat circuit over slechts twee dagen gereden wordt met maar één vrije training op zaterdagochtend.

In theorie mogen F1-teams hun rijders nog wel laten testen als ze met ander materiaal op de baan komen. Op dit moment zou tenminste één van de grote teams dat van plan zijn op Imola.

Met medewerking van Adam Cooper