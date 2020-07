Formule 1 experimenteert op Imola met tweedaags GP-weekend

De Formule 1 maakte op vrijdag bekend dat er drie nieuwe races aan de kalender zijn toegevoegd: de Eifel Grand Prix op de Nürburgring op 11 oktober, de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao op 25 oktober en de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo en Dino Ferrari bij Imola op 1 november. Ook deelde de Formule 1 geen plannen meer te hebben om dit jaar nog races in Noord- en Zuid-Amerika te houden, waarmee er definitief een streep gaat door de GP's van de VS, Canada, Mexico en Brazilië.

Opmerkelijk aan de race in Imola is dat het evenement uit maar twee dagen bestaat in plaats van de gebruikelijke drie. Met het achterwege laten van de vrijdag geeft de Formule 1 de teams één dag extra de tijd om de 2.400 kilometer van Portimao, een plaats in de Algarve, naar Imola af te leggen. Hoe het tijdschema van de tweedaagse Grand Prix er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Hierover is Liberty Media nog in gesprek met de FIA.

Het idee voor tweedaagse Grand Prix-weekenden is overigens niet nieuw. Sinds Liberty Media eigenaar is van de koningsklasse wordt er al over gesproken om de evenementen terug te brengen naar alleen de zaterdag en de zondag. Dit omdat de vrijdagse actie minder goed bekeken wordt en omdat kortere Grand Prix-weekenden mogelijk ruimte kunnen geven voor nog meer races op de kalender. Tijdens de coronaperiode werd het idee van een tweedaags weekend nieuw leven ingeblazen, maar nu om een heel andere reden: simpelweg zo kort mogelijk ter plaatse zijn om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. De beslissing om op Imola twee in plaats van drie dagen te rijden is echter vooral praktisch: de teams moeten een flinke afstand afleggen om van Portimao in het noorden van Italië te geraken.

Daarnaast is er bij de terugkeer naar Imola dus voor gekozen om de race niet als de Grand Prix van San Marino terug op de kalender te brengen, maar onder een compleet nieuwe naam: de Grand Prix van Emilia-Romagna, naar de regio in Noord-Italië waar het circuit zich bevindt. De GP in Imola is de derde Italiaanse Formule 1-race in 2020, na de Grand Prix van Italië in Monza op 6 september en de Grand Prix van Toscane op Mugello op 13 september. De laatste race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in 2006 was een prooi voor Michael Schumacher. De Duitser was in totaal zeven keer de sterkste op de 4,9 kilometer lange piste. In 1994 verongelukte Formule 1-legende Ayrton Senna tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola, een dag nadat Roland Ratzenberger fataal was gecrasht in de kwalificatie.

Met medewerking van Jonathan Noble

