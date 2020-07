Nürburgring hoopt op fans bij F1-race: "Maar kunnen niks beloven"

Hockenheim leek lange tijd op pole-position te staan voor een Grand Prix op Duitse bodem, maar dat circuit heeft geen akkoord kunnen bereiken met F1. Dit heeft alles te maken met de coronaregels in de deelstaat Baden-Württemberg, waardoor Hockenheim maximaal vijfhonderd toeschouwers mag ontvangen. Dit is volgens circuitdirecteur Jörn Teske te weinig om een GP rendabel te krijgen, waardoor F1 de bakens heeft verzet naar 'de groene hel'.

De Nürburgring ligt in een andere deelstaat (Rheinland-Pfalz) en daar zijn de kaarten qua coronaregels voorlopig iets anders geschud. Toch benadrukt circuitdirecteur Mirco Markfort tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com dat het nog niet gezegd is dat er tijdens het weekend van 11 oktober wél fans op de tribunes mogen. "Ik heb al ergens gelezen dat wij zouden hebben beloofd dat er fans aanwezig kunnen zijn, maar dat is absoluut niet waar."

Het is daarentegen nog een kwestie van werk in uitvoering. "We werken nu aan concepten om beperkt publiek toe te laten, net zoals ze daar in de Bundesliga mee bezig zijn", vervolgt Markfort zijn uitleg. "Maar er is nog niets besloten en er zijn zeker geen beloften gedaan. Dat kan in zo'n situatie ook helemaal niet." Eerder vandaag (vrijdag) werd bekend dat de jaarlijkse 24 uur van de Nürburgring dit jaar zonder publiek wordt verreden. Maar met of zonder publiek, Markfort benadrukt dat hij goed met de gesloten F1-deal kan leven. "De oude modellen, zoals we die van F1 kennen, zijn in deze bijzondere tijden niet meer van toepassing. Dit is een eerlijke overeenkomst voor beide partijen en beperkt het risico voor ons, als dat risico al niet helemaal is uitgesloten. En natuurlijk zou publiek erbij nog beter zijn, daar profiteren beide partijen [F1 en Nürburgring] van."

De bijzondere naam: Geen GP van Duitsland, maar GP van de Eifel

Naast het al dan niet aanwezig zijn van publiek valt vooral de naam van deze race op. Geen Grand Prix van Duitsland, maar de GP van de Eifel. De rechten voor de eerstgenoemde naam liggen bij de Automobilclub von Deutschland (AvD), verbonden aan de Hockenheimring. De race op de Nürburgring valt daarentegen onder de Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Voor het gebruik van de naam 'GP van Duitsland' had men derhalve eerst toestemming moeten aanvragen. "Dat had in theorie wel gekund hoor, maar daarvoor hadden we met verschillende partijen om tafel gemoeten", legt Markfort uit. "En de gesprekken gingen eigenlijk sec tussen ons en de Formule 1, volledig los van andere partijen en kwesties over de naam."

Daarnaast vindt Markfort de gekozen naam wel toepasselijk in deze roerige tijd. "Op deze manier kunnen we nog iets terugdoen voor de regio en dat naar buiten toe echt benadrukken. Wij hebben veel aan de regio te danken en de regio aan ons, we zijn erg nauw verbonden met de Eifel. De GP van Stiermarken was in dat opzicht het grote voorbeeld voor ons."

Met medewerking van Christian Nimmervoll