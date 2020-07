Officieel: F1 voegt Nürburgring, Imola en Portimao toe aan kalender

In tijden van corona heeft de Formule 1 steevast aangegeven tussen de vijftien en achttien races te willen organiseren. Met het persbericht van vrijdag komt dat streven in zicht. Het aantal bevestigde races komt namelijk op dertien, terwijl de verwachting luidt dat het F1-seizoen eindigt met drie races in respectievelijk Bahrein en Abu Dhabi. De lastige legpuzzel door de mondiale coronacrisis lijkt daarmee gelegd.

Niet Hockenheim, maar juist de Nürburgring maakt Duitse GP mogelijk

Als onderdeel van deze plannen keert de Formule 1 voor het eerst sinds 2013 terug op de Nürburgring. In eerste instantie leek Hockenheim een Duitse GP te organiseren in 2020, maar dat bleek niet haalbaar doordat de coronamaatregelen in Duitsland per deelstaat verschillen. In Baden-Württemberg, waar de Hockenheimring onder valt, mogen evenementen met maximaal vijfhonderd toeschouwers worden georganiseerd en dat is volgens circuitdirecteur Jörn Teske te weinig om een GP rendabel te krijgen. "Daardoor is ons circuit minder interessant voor F1 dan banen die al wel bepaalde vrijstellingen hebben. Bovendien hebben wij steeds aangegeven dat het organiseren van een F1-race juist in deze tijd financieel zinvol moet zijn."

Doordat de COVID-19-situatie in Duitsland redelijk onder controle lijkt, bleef de Formule 1 na dit bericht met bovenmatige interesse naar onze Oosterburen kijken. Dit is ook het moment waarop de Nürburgring in beeld is gekomen. Dat circuit behoort tot de deelstaat Rheinland-Pfalz en daar zijn de coronaregels net iets anders. Zodoende zijn de Formule 1 en de Nürburgring wél tot een akkoord gekomen voor dit seizoen. In het gunstigste geval hoopt men op een race met publiek, zij het in beperkte mate. "Maar dat kunnen we nu nog niet beloven, er is nog niets goedgekeurd. Wel werken aan plannen om publiek te ontvangen, net zoals ze dat in de Bundesliga doen", zegt circuitdirecteur Mirco Markfort tegen Motorsport.com. De eerste F1-race in de Eifel sinds 2013 staat relatief laat gepland, voor het weekend van 9 tot en met 11 oktober.

Gewijde grond en nieuw terrein: Imola en Portimao

Nog meer historische betekenis kan worden toegekend aan de F1-terugkeer van Imola, waar drie weken later (op 1 november) wordt gereden. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna het lieven lieten in 1994, fungeerde in 2006 voor het laatst als decor van een Grand Prix. Destijds zegevierde afzwaaiend Ferrari-coureur Michael Schumacher voor Fernando Alonso en Juan Pablo Montoya. Veertien jaar na dato heeft het 'old school' Imola een nieuwe Grade One-licentie verkregen en keert de omloop terug op de F1-kalender. Samen met Monza en Mugello markeert dit een unieke 'Italiaanse hattrick' in 2020. Opvallend is trouwens dat het in Imola om een tweedaags raceweekend gaat. Geen actie op vrijdag, enkel op zaterdag en zondag.

Dat heeft alles te maken met een race die tussen de wedstrijden op de Nürburgring en Imola staat gepland: de allereerste F1-race in Portimao. De Formule 1 bracht in 1996 voor het laatst een bezoek aan Portugal, destijds nog op de piste van Estoril. Portimao fungeerde daarna wel als testcircuit, maar krijgt van 23 tot en met 25 oktober voor het eerst de eer om een officiële Grand Prix te huisvesten. "We kijken er enorm naar uit om Portimao te verwelkomen als compleet nieuw circuit op de Formule 1-kalender. Tevens verheugen we ons op de rentree van Imola en de Nürburgring, twee iconische circuits die in het verleden al wel wedstrijden voor het wereldkampioenschap hebben georganiseerd", zo valt in het F1-persbericht te lezen.

Liberty blij met vooruitgang, 2020-kalender tekent zich af

Alhoewel de omstandigheden uniek zijn, passen de aankondigingen van Imola en de Nürburgring wel bij het streven van Liberty Media. Naast het aandoen van nieuwe locaties willen de F1-eigenaren ook 'historische circuits met karakter' terugbrengen op de kalender, denk maar aan Zandvoort. F1 CEO Chase Carey is dan ook zeer tevreden met de recente aankondigingen voor 2020. "We zijn vooral blij dat we vooruitgang boeken met onze plannen en verwelkomen de Nürburgring, Portimao en Imola zeer graag op de herziene kalender. We willen alle promotors, teams en de FIA bedanken voor hun steun in een poging fans interessante races te bieden in deze ongekende tijden", aldus Carey. "Verder willen we onze partners op de Amerikaanse continenten bedanken en kijken we ernaar naar uit om miljoenen mensen volgend jaar weer in vervoering te brengen met de races aldaar."

De Formule 1-kalender van 2020 op dit moment: