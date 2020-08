Hamilton ook in afsluitende training bovenaan, Verstappen zevende

De ontwikkelingen rond Racing Point voeren de boventoon tijdens het tweede raceweekend op Silverstone, maar de actie op de baan gaat ondertussen natuurlijk gewoon door. De derde oefensessie kende een kalme start. De coureurs van McLaren en Ferrari waren de enigen met een tijd achter hun naam toen het na twintig minuten eindelijk wat drukker begon te worden op de baan in Northamptonshire, waar het met 24 graden een stuk aangenamer is dan vrijdag.

Kort voordat de training halverwege was ging Valtteri Bottas naar P1 met een 1.27.509 op de soft. Hamilton slot aan op de tweede stek in de tijdenlijst door met dezelfde compound naar een 1.27.526 te gaan, terwijl Max Verstappen op de derde positie plaatsnam door op de zachte band een 1.27.702 te noteren. Bottas scherpte de snelste tijd hierna aan naar een 1.27.462, die Hamilton beantwoordde met een 1.27.280. Verstappen handhaafde zich daarna op P3 met een 1.27.615

Met nog twintig minuten op de klok meldde Lando Norris zich bovenaan door op de medium band een 1.27.202 te noteren. Charles Leclerc, die uit voorzorg een nieuwe motor heeft gekregen voor de rest van het weekend na een motorprobleem bij teamgenoot Sebastian Vettel op vrijdag, klokte daarop de derde tijd, maar deed dit op de soft. Met een kwartier op de klok werd de situatie bovenaan echter weer hersteld. Bottas heroverde P1 met een 1.26.784, waarop Hamilton er nog een schepje bovenop deed met een 1.26.621.

Verstappen ging er vervolgens goed voor zitten en ging paars in de eerste sector, maar kwam vervolgens een langzaam rijdende Lance Stroll tegen in het tweede deel van het circuit, waardoor de snelle ronde van de Nederlander in het putje verdween. Dat Verstappen niet blij was met de actie van de Racing Point-coureur laat zich raden, maar werd nog eens onderstreept door stevig gevloek over de boordradio. De actie van de Canadees wordt na afloop van de training nog bekeken door de stewards.

In het restant van de training kwam niemand meer aan de tijden van Hamilton en Bottas, terwijl Norris met zijn eerdere tijd op bijna zes tienden van het Mercedes-duo best-of-the-rest was. Nico Hülkenberg was met de Racing Point goed voor de vierde tijd en zeven duizendsten sneller dan teamgenoot Stroll, die voor de vijfde tijd tekende. Leclerc rondde de voorbereidingen af met de zesde tijd, terwijl Verstappen na zijn moment met Stroll nog een 1.27.455 realiseerde, waarmee hij de sessie op P7 eindigde. Alexander Albon, Esteban Ocon en Carlos Sainz completeerden de top-tien, maar de strijd voor een plekje in Q3 belooft wederom spannend te worden, aangezien Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo maar een paar tienden verwijderd waren van Sainz. Romain Grosjean was vijftiende, terwijl Williams een competitieve indruk maakte met de zestiende tijd voor Nicholas Latifi en zeventiende tijd voor George Russell. Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen en Kevin Magnussen sloten de gelederen.



Het is zaterdag overigens opnieuw warm op de baan in Northamptonshire, maar met 25 graden is het een stuk aangenamer dan op vrijdag. De kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.