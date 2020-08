Vijf F1-teams willen in beroep tegen Racing Point-uitspraak

Racing Point is in eerste instantie bestraft met een boete van 400.000 euro en het inleveren van vijftien constructeurspunten. De formatie van Otmar Szafnauer is op de vingers getikt voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes, meer specifiek de exemplaren die momenteel aan de achterkant van de auto te vinden zijn.

De equipe is weliswaar schuldig bevonden, maar mag de bewuste onderdelen wel blijven gebruiken in 2020. Zo valt in het besluit van de FIA te lezen: "Doordat de achterste brake ducts wel in overeenstemming zijn met de technische reglementen is het niet reëel om van Racing Point te verwachten dat ze de brake ducts opnieuw zullen ontwerpen of aanpassen. Daarvoor moeten ze namelijk 'ineens vergeten' wat ze recent hebben geleerd."

Dit schiet bij rivalen in het verkeerde keelgat. Ze zijn van mening dat Racing Point op deze manier niet afdoende wordt gestraft en dat de FIA met deze uitspraak een verkeerd signaal afgeeft: illegaal kopiëren loont blijkbaar. De straf staat volgens hen niet in verhouding tot lusten. Daarnaast willen bepaalde teams, met Ferrari voorop, het protest veel breder trekken. "Het gaat nu alleen maar over de brake ducts, maar nog niet over het kopiëren van het hele concept. Dit is nog maar het topje van de ijsberg voor ons en we hebben meer opheldering nodig", aldus teambaas Mattia Binotto op vrijdag tegenover onder meer Motorsport.com.

Waar de vier rivaliserende teams allemaal een hogere straf willen, wil Racing Point zelf ook in beroep gaan - vanzelfsprekend aan de andere kant van het spectrum. Teambaas Szafnauer gaf vrijdag al aan 'verbijsterd' te zijn door de uitspraak. Hij is van mening dat Racing Point wel degelijk zelf de intellectuele eigendommen voor de brake ducts heeft en kan niet leven met het stempel 'schuldig'. Szafnauer is vooral op zoek naar genoegdoening en eerherstel.

De FIA heeft laten weten dat alle teams hun intentie om in beroep te gaan zaterdagochtend formeel kenbaar hebben gemaakt. Alle formaties hebben vanaf nu 96 uur om het protest ook officieel door te drukken dan wel af te blazen. Aangezien de gemoederen hoog oplopen, valt dat laatste echter niet te verwachten en is het einde van deze slepende zaak nog niet in zicht.