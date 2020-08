Ferrari wisselt motoren van beide auto’s na problemen bij Vettel

Kort voor het einde van VT2 moest Vettel zijn SF1000 in Copse aan de kant zetten, nadat zijn motor kapotging en hij daardoor het volledige vermogen verloor. Ook lekte er vloeistof uit de onderkant van de Ferrari. Kort daarna bevestigde de Scuderia al dat het de motor van Vettel ging vervangen en de kapotte onderdelen voor analyse terug zou sturen naar Maranello. De formele bevestiging van de FIA kwam op zaterdagochtend, waarin gemeld werd dat de viervoudig wereldkampioen een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en MGU-H heeft gekregen.

Ferrari heeft dezelfde veranderingen echter ook doorgevoerd bij de bolide van Charles Leclerc. Dat heeft men uit voorzorg gedaan, zo liet een woordvoerder van het Italiaanse fabrieksteam weten. “Nadat de motor in Sebastians auto gisteren kapotging, hebben we uit voorzorg ook de krachtbron van Charles vervangen. Ook dit kunnen wij zonder straf doen, omdat we het volgens de reglementen toegestane aantal componenten nog niet hebben overschreden.”

Voor alle gewisselde motorelementen geldt dat Vettel en Leclerc nu aan de slag zijn gegaan met het tweede exemplaar. Daarmee zitten de Ferrari-teamgenoten wat de MGU-H, turbo en verbrandingsmotor wel meteen op het maximumaantal exemplaren die dit seizoen gebruikt mogen worden. Momenteel geldt dat van alle elementen twee exemplaren gebruikt mogen worden, maar dat gaat veranderen zodra er meer races toegevoegd worden aan de kalender, die vooralsnog uit dertien races bestaat.

Vettel vertelde dat hij geen waarschuwing had gekregen dat zijn motor het zou gaan begeven tijdens de tweede training, die hij op de veertiende positie afsloot. “Het gebeurde heel plotseling”, zei Vettel. “We moeten nu bekijken wat het [probleem] is, maar dat zal waarschijnlijk een aantal dagen duren. De motor moet teruggestuurd worden en daarna kan er pas geanalyseerd worden.”

Ferrari is dit weekend niet het enige team dat motorelementen gewisseld heeft in de aanloop naar de tweede Grand Prix in twee weken op Silverstone. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Alexander Albon hebben allebei een nieuwe Honda-krachtbron gekregen, terwijl een reeks andere rijders wat losse motorelementen gewisseld hebben. Alle nieuwe motoronderdelen zijn van dezelfde specificatie als degenen die eerder ingezet zijn, omdat de ontwikkeling van de krachtbronnen gedurende het seizoen 2020 bevroren is.