Verstappen blij met harde leerschool: "Marko is vooral realistisch"

Je kunt veel van Marko zeggen of vinden, maar karakter valt de inmiddels 77-jarige man uit Graz zeker niet te ontzeggen. De Oostenrijker is wat men noemt recht voor de raap en is niet bang om impopulaire of drastische maatregelen te nemen. Zijn befaamde telefoontjes in de ochtenduren hebben onder meer Kvyat en Gasly een Red Bull-zitje gekost en in een eerder stadium talloze juniorrijders de hoop op een bliksemcarrière bij Red Bull ontnomen.

Verstappen kent vooral de andere en meer positieve kant van dezelfde medaille. Hij is tot verbazing van vriend en vijand verrassend vroeg gepromoveerd naar het vlaggenschip in 2016, met een voor velen bekende afloop. De kritiek die Marko soms te verduren krijgt, vindt de 22-jarige Limburger dan ook onterecht. "Er wordt heel vaak gezegd dat Marko heel hard is naar rijders toe", aldus de achtvoudig GP-winnaar tijdens een interview met De Telegraaf. "Ik vind hem vooral heel realistisch. Als je slecht rijdt, dan is dat gewoon zo. En als het goed is, dan is het ook goed. Hij is rechtdoorzee en stelt altijd heel directe vragen."

Het is een aanpak die de Nederlandse Red Bull-coureur niet bepaald vreemd is. Vader Jos heeft hem op vergelijkbare wijze opgevoed, waardoor de rechtlijnige Marko hem niet van de wijs brengt. Sterker nog: hij denkt juist dat een vergelijkbare aanpak iedere coureur verder kan brengen. "Natuurlijk was het een harde leerschool, maar wel een goede. Wat mij betreft de beste. Ik denk dat het elke coureur zou helpen. Dat iedereen zo op zou moeten groeien."

Dat andere mensen vraagtekens plaatsen bij de harde opvoeding van Jos begrijpt Verstappen junior wel, al heeft hij er zelf geen moeite mee. Ook niet toen Jos in 2012 na een kartwedstrijd in Italië een week lang niet tegen zoonlief heeft gesproken. "Ik vond het prima. En daar draait het om. Als mensen boos worden als ze zoiets horen, dan moeten ze dit verhaal misschien maar niet lezen. Uiteindelijk gaat het erom wat wij ervan vinden, hoe ik ermee ben omgegaan. Natuurlijk zaten er weleens dagen tussen dat ik dacht: dit is best wel hard. Maar nu ben ik blij dat die dagen er zijn geweest. Dat heeft me zover gebracht."

Het heeft Verstappen naar eigen zeggen harder gemaakt en beter bestand tegen alle uitdagingen waar een F1-coureur mee te maken krijgt: "Niets of niemand kan mij nog van de wijs brengen. Ik heb zoveel dingen meegemaakt, vroeger al, dat niets mij nog nerveus maakt."