Verstappen wint spectaculaire GP in Imola, drama bij Mercedes

Dat het een interessante race ging worden, werd een uur voor de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna al duidelijk, toen het boven sommige delen van het circuit begon te regenen. Met name op het moment dat de coureurs hun wagens van de pits naar de grid stuurden, was de situatie op de baan erg verraderlijk. Zo gleed Fernando Alonso bij Tosa van de baan om met de voorkant van zijn Alpine tegen de boarding te tikken, waarbij zijn voorvleugel afbrak. De tweevoudig wereldkampioen kon terug naar de pits, waar hij een nieuwe neus kreeg voor de start.

Op het moment dat de race in Imola begon, was de regen iets afgenomen maar was de baan hier en daar nog wel goed nat. Dat het tricky was, liet Charles Leclerc zien door tijdens de formatieronde bij Acque Minerali van de baan te raken. Het moment zou de Ferrari-coureur geen parten spelen. De Monegask liep geen schade op en mocht voor de start zijn oorspronkelijke gridpositie innemen. Zo was er al het nodige gebeurd voordat de rode lampen boven het rechte stuk doofden.

Bij de start was het Max Verstappen die van de mannen vooraan het beste van zijn plek kwam. De Nederlander katapulteerde zich vanaf de derde plek op de startopstelling naast polesitter Lewis Hamilton, waarna de beide kemphanen zij aan zij op de eerste bocht afstormden. Verstappen zat aan de binnenkant en eiste bij het insturen de racelijn op. Hamilton zag zich hierdoor genoodzaakt om van de baan te gaan. De Brit maakte een lelijke stuiter op de gele kerbstones en liep lichte schade aan de linkerzijde van zijn voorvleugel op. De race was echter nog maar net onderweg of de safety car moest in actie komen. Nicholas Latifi wist na een spin terug te keren op de baan, maar keek niet goed in zijn spiegels. De Williams-coureur kneep zonder dat hij het doorhad Nikita Mazepin af, tot de Rus niet meer verder aan de kant kon. De banden van de twee haakten in elkaar, waarna de Canadees rechtsaf sloeg en in de muur eindigde.

Tijdens de safety car was er een crash van Mick Schumacher. De Duitser was aan het zigzaggen over het rechte stuk om zijn banden op temperatuur te houden toen hij de controle over zijn Haas verloor en tegen de muur bij de uitgang van de pits botste. De zoon van Michael Schumacher moest vervolgens een paar ronden met een kapotte neus rijden omdat de pitstraat gesloten was wegens de brokstukken die hij zelf bij de pit exit had achtergelaten. Sergio Perez had tijdens de neutralisatie ook een momentje waarbij hij van de baan raakte. Hij kon zijn weg zonder schade vervolgen, maar overtrad vervolgens de regels door achter de safety car een paar auto’s in te halen en terug te keren naar zijn oude positie. De Mexicaan kreeg hiervoor later een tijdstraf van tien seconden.

Nadat de race weer onderweg was, wist Verstappen binnen mum van tijd een voorsprong van vijf seconden op te bouwen ten opzichte van Hamilton. De baan werd vervolgens droger en droger en de vraag was wie het als eerste aandurfde om de intermediate-banden in te wisselen voor slicks. Na 27 ronden meldde Verstappen zich bij zijn team, waarna hij achter Hamilton en Leclerc als derde weer terugkeerde op de baan. Een ronde later kwamen de Brit en de Monegask naar binnen en was de volgorde vooraan hersteld.

Een paar ronden later sloeg het noodlot toe bij het Mercedes Formule 1-team. Hamilton schoof kort na zijn pitstop van de baan bij Tosa en kwam met de voorkant van de auto in de baanafzetting terecht. De zevenvoudig wereldkampioen zette zijn Mercedes in zijn achteruit en rolde de W12 voorzichtig terug de baan op, waarna hij met een loshangende voorvleugel terug naar de pits moest.

Hamilton was nog maar net uit de grindbak toen het verschrikkelijk misging aan het einde van het rechte stuk. George Russell, die op weg leek naar punten, deed een poging om een zwak rijdende Valtteri Bottas in te halen voor de negende plaats, maar kwam aan de rechterkant van de baan met een wiel op het gras, waardoor zijn Williams op hoge snelheid naar links zwiepte en hard tegen de Mercedes van Bottas klapte. Beide coureurs konden ongedeerd uitstappen na deze zeer zware crash, maar de baan lag bezaaid met brokstukken waardoor de race tijdelijk moest worden gestaakt.

Na een half uur werd de baan weer vrijgegeven en werd de race met een rollende start hervat. Verstappen was kort voordat het veld werd losgelaten heel even de controle over zijn Red Bull kwijt bij Rivazza, maar bleef bij de herstart aan kop. Achter de Nederlander nam een sterk rijdende Norris Leclerc te grazen nam voor de tweede stek. Hamilton lag negende bij de herstart, maar werkte zich met een herstelde W12 gestaag naar voren. Met nog tien ronden te gaan hing de regerend kampioen alweer aan de achterkant van Leclerc.

Hamilton sloeg met nog acht ronden voor de boeg toe bij Leclerc, waarmee hij terug was op het podium. Norris moest daarna vrezen voor de tweede plaats. De McLaren-coureur vocht voor wat hij waard was maar kampte aan het einde van de race met meerdere problemen. Na zich een aantal keren goed breed te hebben gemaakt, moest hij vier ronden voor het einde zijn meerdere erkennen in Hamilton, die daarmee terug was op de tweede plek.

Verstappen had intussen een voorsprong van meer dan twintig seconden en hoefde zich dus geen zorgen te maken over Hamilton. De Nederlander boekte onder lastige condities een snaarstrakke overwinning, voor Hamilton en Norris. Doordat Hamilton de snelste raceronde reed, gaat hij nu met één punt verschil aan de leiding in het kampioenschap. Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plek, terwijl Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz ondanks meerdere uitjes door de grindbak vijfde werd. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen en Esteban Ocon pakten de overige punten. Sergio Perez reed na zijn tijdstraf een rommelige race. De Mexicaan leek niettemin nog vierde te gaan worden, maar dat was voor hij opnieuw een fout maakte en van de baan ging. Perez werd uiteindelijk achter Alonso twaalfde in Imola.

Sebastian Vettel had opnieuw een rampzalige race met Aston Martin. Bij het team uit Silverstone waren er voor aanvang van de wedstrijd problemen met de remmen, waardoor er bij zowel Lance Stroll als Sebastian Vettel een en ander vervangen moest worden op de grid. Bij laatstgenoemde was het werk niet op tijd af, waardoor de Duitser de race vanuit de pitstraat moest beginnen. Daarbovenop kreeg Vettel een stop and go-penalty, omdat zijn wielen niet op tijd gemonteerd waren op de startopstelling. De coureur uit Heppenheim kon in de race weinig uitrichten en parkeerde zijn auto kort voor het einde in de pits.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Portugal.

Uitslag Grand Prix van Emilia-Romagna