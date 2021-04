Bottas boos op Russell: "Het was overduidelijk zijn fout"

Bottas kende een moeizame race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De Fin maakte niet bepaald indruk in verraderlijke omstandigheden en werd pijnlijk genoeg op een rondje gereden door Max Verstappen en zijn eigen teamgenoot Lewis Hamilton. Dat was echter nog voordat Bottas zijn Waterloo vond, halverwege de race. Het gebeurde zoals bekend in duel met Russell. De Brit wilde een aanval inzetten op Bottas, maar kwam daarbij met twee wielen in het gras. Russell verloor de macht over het stuur en nam Bottas mee in zijn ondergang.

Laatstgenoemde maakte met een middelvinger richting Russell meteen duidelijk wat hij van het voorval vond en dat herhaalde hij na afloop nog maar eens. "Ik weet niet waar hij [Russell] het allemaal over heeft, want dit was duidelijk zijn fout. Ik was absoluut niet blij met hem, maar goed: dit is wat het is", liet Bottas weten voor de camera van Ziggo Sport. "Ik zag hem in een eerder stadium al komen en zag ook dat hij naar rechts ging. Op herhalingen die ik heb gezien, is ook heel duidelijk te zien dat ik op ieder moment voldoende ruimte heb gelaten voor twee auto's. Hij verloor zijn eigen auto gewoon en raakte mij. Toen was het game-over."

Ontmoeting bij de stewards

Beide heren hebben overigens nog niet met elkaar gesproken. "Nee, maar we zullen elkaar bij de stewards nog wel zien", zegt hij met een cynische ondertoon. De FIA heeft inmiddels ook laten weten dat beide coureurs zich moeten melden bij de stewards. Fysiek is Bottas wel in orde na de harde klap. "Het was wel een serieuze klap, maar ik ben nu oké." In het gedeelte dat aan de crash voorafging, maakte Bottas ook absoluut geen indruk, al wil hij daar zelf niet al te veel woorden aan vuil maken. "Ik zag in die openingsfase alleen maar regen, verder niks. Het is jammer dat ik bij de start wat plekken verloor, maar ik heb de eerste ronde in ieder geval overleefd. Dat was mijn voornaamste missie in deze lastige omstandigheden. Daarna was het gewoon lastig om naar voren te komen, vooral omdat er maar één droge lijn was."