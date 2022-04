Mercedes bovenaan, Verstappen en Ferrari houden zich koest in VT2

Na de regen van donderdag en vrijdag bleek het toch te kunnen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari: zon en droge omstandigheden. Het was om te beginnen goed nieuws voor de tifosi, die hun weg naar Imola massaal hebben gevonden. Voor teams kwam de droge sessie ook als geroepen. Doordat de enige vrijdagse training op regenbanden en intermediates werd afgewerkt en het weer tijdens de kwalificatie wisselvallig was, misten teams data in droog weer. Die data is zaterdagmiddag wel verzameld, al mag de opgedane kennis niet worden gebruikt om de afstelling aan te passen.

Na de kwalificatie op vrijdag is parc fermé immers al van kracht. Het maakt de tweede training in een sprintweekend normaliter overbodig, maar in Italië ligt dat iets genuanceerder. Ditmaal is de sessie vooral aangegrepen om lange runs af te werken en dus om beide races voor te bereiden. Het verklaart meteen waarom er veel animo was vanaf het begin. Ook Max Verstappen, die er normaal een handje van heeft om in de zaterdagse training lang binnen te blijven, was nu meteen present.

Mercedes toont teken van leven, maar wat zegt het?

Red Bull stuurde beide coureurs op softs naar buiten en zag Sergio Perez met 1.19.815 een eerste richttijd op de klokken zetten. De Mexicaan kwam in Q3 niet helemaal uit de verf, maar heeft volgens Christian Horner wel de potentie om zaterdag naar voren te komen vanaf de zevende startplek. Verstappen gaf in de openingsfase bijna acht tienden toe, al liet hij daarbij absoluut niet het achterste van de tong zien. Dat laatste gold ook voor het hartstochtelijk aangemoedigde Ferrari.

Dat de favorieten zich koest hielden, viel met alle respect te zien aan de opmars van Mercedes. De formatie van Toto Wolff worstelt nog steeds met de stuiterende W13, maar vond zichzelf halverwege de training terug op de plekken één en drie. George Russell wist de initiële tijd van Perez uit de boeken te rijden, Lewis Hamilton gaf op dezelfde bandencompound een halve seconde toe.

Favorieten houden zich koest, problemen voor McLaren en Alfa

Het bleef in een gezapige sessie wachten op het antwoord van Red Bull en vooral Ferrari. Dat antwoord kwam echter niet, in ieder geval niet in de vorm van een nieuwe toptijd. Perez naderde op mediums alleen nog maar tot op 0.081 seconde van Russell en tekende daarmee voor P2. Leclerc completeerde de top-drie op bijna drie tienden van de snelste Mercedes, al heeft ook hij verstoppertje gespeeld. In de slotfase was de Monegask snel onderweg in de eerste sector, maar kwam hij daarna enig verkeer tegen en besloot hij bewust DRS niet te gebruiken. Het geeft aan dat de eerste plek van Mercedes met een flinke korrel zout moet worden genomen en dat de concurrentie meer achter de hand heeft.

Verstappen ging er in de tweede helft van de sessie niet meer voor zitten, althans niet qua toptijden, en werkte lange runs op de medium en soft af. Hij zou zichzelf in de uiteindelijke tijdenlijst op P7 terugvinden met 1.20.371. Reden voor paniek is dat gezien het run plan van Red Bull absoluut niet. Serieuze zorgen zijn er wel bij McLaren en Alfa Romeo. Het eerstgenoemde team liet al vroeg weten dat Daniel Ricciardo niet in actie zou komen door technisch malheur en daar kwam tijdens de sessie nog een remprobleem voor Lando Norris bij. De jonge Brit is blijven steken op vijf ronden en dat zijn er nog altijd vijf meer dan Valtteri Bottas. De Fin strandde gisteren in Q3 en Alfa Romeo is nog altijd bezig met de krachtbron en het uitlaatsysteem als een resultaat daarvan.

De sprintrace - die ook de grid voor de Grand Prix van Emilia-Romagna zal bepalen - begint zaterdag om 16.30 uur.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Emilia-Romagna: