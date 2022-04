De Spaanse coureur reed sterke tijden in de kwalificatie voor de sprintrace op Imola, maar vergooide zijn kansen door de F1-75 in de bandenstapels te parkeren. Carlos Sainz Jr. had kort daarvoor al een rondje gereden die goed genoeg was om door te gaan naar het laatste kwalificatiedeel, maar daar kon de rijder nooit aan beginnen en dus start hij de eerste sprintrace van het F1-seizoen als tiende. Op dit moment is teamgenoot Charles Leclerc wel de betere geweest in alle kwalificaties en races.

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto is hier geen specifieke aanleiding hiervoor. "We hebben geen problemen. Het is een kwestie van aanpassen. Hij heeft wel een paar fouten gemaakt, dat is belangrijk om te benoemen. Maar desondanks verbetert 'ie en gaat hij steeds sneller en sneller", aldus de baas van de Italiaanse renstal over Sainz. "Gisteren reed hij bijvoorbeeld zeer sterk. Het was vervolgens zonde dat hij van de baan schoot. Dat was niet het moment om de limiet op te zoeken, maar dat weet hij zelf ook. Ik denk dat het meer gaat over de manier waarop hij met druk omgaat. Voor de eerste keer in zijn F1-carrière zit hij in een auto die voor hogere posities kan strijden. Hij moet daar gewoon aan wennen. Ik denk dat hij dit zeer snel gaat doen. Ik weet hoe slim en capabel hij is."

Ondanks de stroeve start heeft Sainz een contractverlenging in de wacht gesleept. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat de Spanjaard in ieder geval tot en met 2024 voor de Scuderia rijdt. Dit geldt ook voor Leclerc. Binotto denkt dat deze stabiliteit een voordeel gaat zijn.

"Waarom we voor twee extra jaren hebben gekozen?", vervolgt Binotto. "Allereerst zijn we heel blij met de manier waarop hij [Sainz] zich in het team heeft geïntegreerd en het niveau waar hij op presteert. Hij matcht simpelweg de verwachtingen. We zijn dit avontuur met hem aangegaan en dit was het juiste moment om al vooruit te kijken. Ik denk dat het verlengen van zijn contract bijdraagt aan de stabiliteit binnen het team. Beide heren zitten tot en met 2024 bij ons, daar kunnen we op bouwen. Dat is bij Ferrari nu ook het voornaamste doel: een fundament leggen voor de toekomst. Samen met deze line-up is dat het beste wat we kunnen doen."