Sainz en Ferrari akkoord over nieuw F1-contract

Ferrari kende een droomstart van het Formule 1-seizoen 2022 met een 1-2 op het Bahrain International Circuit. Charles Leclerc domineerde vanaf pole-position en zegevierde op overtuigende wijze, teamgenoot Carlos Sainz profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Max Verstappen en klom daardoor op tot de tweede plaats. De Spanjaard gaf na afloop ruiterlijk toe nog niet in staat te zijn om dezelfde snelheid uit zijn F1-75 te persen als zijn teammakker. Toch lijkt zijn toekomst bij de formatie uit Maranello veiliggesteld. Sainz voerde in de winter al diverse gesprekken met Ferrari, en het team laat doorschemeren dat de deal rond is. Het enige dat nog ontbreekt, is een handtekening.

Op de vraag hoe dicht hij bij een nieuw contract is, antwoordt Sainz veelzeggend: “We zijn dichtbij. Heel dichtbij. Heel, heel dichtbij. Extreem dichtbij. Bijna rond.” Teambaas Mattia Binotto voegt toe: “Ik denk dat we overeenstemming bereikt hebben. Het is enkel een kwestie van op papier zetten.”

"Dit was mijn moeilijkste weekend als Ferrari-coureur"

De toekomst van Sainz lijkt nu veiliggesteld, waardoor de Spanjaard zich volledig kan concentreren op zijn huidige situatie. Hij erkent dat hij nog wat stappen moet maken met de F1-75: “In VT1, VT2 en VT3 was mijn achterstand groot, het grootste in mijn hele periode bij Ferrari. Daarom ben ik ondanks de 1-2 niet volledig tevreden met het weekend”, legt de rijder uit Madrid uit. “Dit was mijn moeilijkste weekend als Ferrari-coureur. Dat bewijst dat ik hard moet blijven werken, de auto onder de knie moet krijgen, begrijpen waar Charles het verschil maakt met zijn rijstijl en de banden. Ik moet mezelf verbeteren als ik wil strijden om overwinningen. Kan ik van de ene op de andere race progressie boeken? Dat zeker. Kan ik de achterstand volledig goedmaken? Dat is een zeer goede vraag.”