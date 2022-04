Sainz over kwalificatiecrash: “Was niet eens hard aan het pushen”

Wat na de bevestiging van zijn nieuwe contract een mooi weekend had moeten worden, is door een knullig moment in de kwalificatie mogelijk al verpest. De Spanjaard was prima onderweg en had allicht een gooi kunnen doen naar de pole-position voor de sprintrace in Imola, als hij tijdens Q2 niet was gecrasht.

Carlos Sainz baalt enorm van het incident, vooral omdat hij op dat moment niet eens echt voluit aan het gaan was. “Mijn doel op dat moment was om een degelijke tijd neer te zetten, wetende dat er regen onderweg was”, laat Sainz weten. “Ik wist dat ik eerste of tweede was en was helemaal niet zo hard aan het pushen. De auto verraste me gewoon in die bocht, ik was daar niet op bedacht.”

De Madrileen, die door zijn crash tiende staat op de startopstelling voor de sprintrace, legt de schuld volledig bij zichzelf. “De omstandigheden op de baan waren erg lastig, maar uiteindelijk was er sprake van een rijdersfout, één die dit weekend erg kostbaar kan blijken te zijn. Maar positief bekeken heb ik zowel de sprintrace op zaterdag als de race op zondag om het weer recht te zetten.”

Sainz hoopt dat hij dit weekend alsnog een goed aantal punten in de wacht kan slepen. “Het weekend is nog niet voorbij. Het is nog maar vrijdag, dus er is nog voldoende tijd”, houdt hij de moed erin. “Maar dit doet natuurlijk wel pijn. We waren moeiteloos door naar Q3 en op een natte baan kan van alles gebeuren.”