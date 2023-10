Max Verstappen kan dit weekend voor de derde keer wereldkampioen worden en begon alvast goed in Qatar door eerder op vrijdag met ruim drie tienden verschil de snelste tijd te rijden in de vrije training. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc trapten de baanactie in Doha af met de tweede en derde tijd. Gemakkelijk waren de omstandigheden niet op het Losail International Circuit: er stond een stevige wind en er lag een behoorlijke hoeveelheid zand en stof op de baan, waardoor het nog niet eenvoudig was om de auto binnen de baangrenzen te houden. Aangezien er dit weekend een sprintrace op het programma staat, volgde na de training gelijk de kwalificatie.

Q1: Strijd bij Williams laait op, Stroll witheet

De omstandigheden op de baan werden alsmaar beter gedurende het eerste kwalificatiedeel, waardoor de rondetijden steeds verder omlaag zakten en het aan zou komen op de laatste snelle ronden die in deze sessie gereden zouden worden. Max Verstappen bracht uiteindelijk 1.25.007 op de klokken, waarmee hij een tiende sneller was dan Lando Norris in de McLaren en twee tienden rapper dan Fernando Alonso in Aston Martin. Oscar Piastri, George Russell en Charles Leclerc lieten respectievelijk de vierde, vijfde en zesde tijd noteren en zaten ook nog binnen een halve tel van de Nederlander.

Heel even leek het erop dat Logan Sargeant Williams-teamgenoot Alexander Albon voor het eerst zou verslaan in een kwalificatie en met de vijftiende tijd door zou gaan naar Q2, maar op de valreep ging de Thai nog negen honderdsten sneller, waardoor de Amerikaan tot de eerste groep afvallers behoorde. Ook Lance Stroll was niet snel genoeg en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken toen hij terug was in de pits. De Canadees leek zijn fysio achterin de garage een duw te geven. Liam Lawson, Kevin Magnussen en Zhou Guanyu waren de andere coureurs die in Q1 bleven steken.

Q2: Perez en Sainz verzaken

Nadat Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly in de openingsfase van het tweede kwalificatiesegment bovenaan hadden gestaan, zette Max Verstappen zichzelf op P1 met een 1.24.758. De Nederlander deed dit bovendien op een gebruikte set zachte banden, waarmee hij dus ook nog wat tijd in de tas leek te hebben.

Met nog een paar minuten te gaan stonden er paar opmerkelijke namen aan de verkeerde kant van de streep. Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lando Norris waren in de gevarenzone beland en moesten er dus nog eens goed voor zitten. Piastri en Norris voldeden aan de opdracht door achtereenvolgens een nieuwe snelste tijd te rijden, al ging zowel Hamilton als Verstappen aan het einde van de sessie nog sneller dan het McLaren-duo. Sainz kwam bij zijn ultieme poging niet verder dan de negende tijd, terwijl er op dat moment nog verschillende coureurs in een snelle ronde zaten. De Spanjaard zakte naar de twaalfde stek en was daarmee uitgeschakeld. Hij was echter niet de enige topper die voortijdig uit kon stappen. Sergio Perez zag zijn beste tijd geschrapt worden en viel terug naar P13. Alleen met een perfect weekend en flink wat pech voor Verstappen had hij het titelfeest van de Nederlander kunnen uitstellen, maar dat scenario is nu nog onwaarschijnlijker geworden. Ook Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Nico Hülkenberg waren klaar na Q2.

Q3: Verstappen ongrijpbaar

Ook aan het einde van de kwalificatie waren de condities nog lastig. Leclerc kwam tijdens zijn eerste vliegende ronde in Q3 door een windvlaag naast de baan. Norris opende met 1.24.088 maar zag die tijd geschrapt worden om track limits. Verstappen bleef wel binnen de witte lijnen aan het begin van Q3 en kwam over de streep in 1.23.788.

Tijdens zijn laatste vliegende ronde was er echter wel een momentje, waarna de Red Bull-coureur van het gas ging. Zijn eerste snelle tijd werd echter niet meer bedreigd, waarmee de dertigste pole uit zijn Formule 1-carrière en zijn tiende van het seizoen een feit was. Norris kwam met zijn laatste ronde tot de tweede tijd met 1.24.075, maar was duidelijk buiten de baan gekomen. Ook door deze tijd ging dus een streep, al duurde het even voordat de racedirectie daar uitsluitsel over gaf. George Russell schoof op naar de tweede tijd en Oscar Piastri werd naar de derde plek gepromoveerd, al kreeg laatstgenoemde tijdens de interviews na afloop te horen dat ook zijn ronde geschrapt was wegens tracks limits, waardoor hij zesde kwam te staan op de grid. De tweede rij bestaat zondag uit Hamilton en Alonso. Leclerc werd tijdens zijn tweede run opgehouden door Norris en strandde op P5, waarmee hij dus naast Piastri staat op de startopstelling. De vierde rij is voor Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon. De negende startplek is voor Valtteri Bottas, Norris belandde zonder tijd op P10.

Het weekend in Qatar gaat zaterdag verder met het sprintgedeelte. De sprint shootout begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, waarna om 19.30 uur de sprintrace wordt verreden.

Video: Max Verstappen viert zijn pole-position in de pits

Uitslag kwalificatie F1 GP van Qatar: