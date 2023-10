VIDEO: Verstappen pakt pole voor GP Qatar terwijl hij in pits staat De pole-position voor de Grand Prix van Qatar is in de handen van Max Verstappen beland. De Nederlander, die dit weekend zijn derde wereldtitel kan opeisen, was in de eerste run veruit de snelste. Daardoor maakte het weinig uit dat hij in zijn tweede run een foutje maakte en vroegtijdig terugkeerde in de pits, waar hij zag dat niemand zijn tijd nog verbeterde. Lando Norris noteerde de tweede tijd, maar raakte zijn tijd kwijt. Daardoor is George Russell de nummer twee, met Lewis Hamilton op P3 na een geschrapte tijd van Oscar Piastri.