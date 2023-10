Max Verstappen: "Wilde in laatste run van kwalificatie iets meer risico nemen"

Max Verstappen voorspelde donderdag 'gokwerk met de afstelling' in Qatar dankzij het sprintformat, met slechts één training voordat parc fermé aan het begin van de kwalificatie van kracht was. Doordat de enige training in hoge temperaturen werd verreden en er bijzonder weinig grip lag, bleek die sessie niet heel representatief voor de belangrijkere krachtmetingen onder het kunstlicht. Desondanks wist Verstappen de enige oefensessie als snelste man af te sluiten en zou hij enkele uren later hetzelfde doen tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Verstappen toonde zich in beide omstandigheden snel en trok die lijn door naar Q2, waarin Sergio Perez door het overschrijden van de baanlimieten overigens zijn Waterloo vond. De WK-leider mocht logischerwijs wel 'gewoon' aan de bak in Q3 en zette in de eerste run meteen de toon met 1.23.778, afgetekend de snelste tijd van het raceweekend tot dan toe. In de slotminuten zette Verstappen nogmaals aan voor een vliegende ronde, maar moest hij die poging na een momentje in de eerste sector afbreken. Het veranderde echter niets meer aan het eindresultaat, waarmee de teller dit seizoen al op tien pole-positions staat en op dertig in zijn Formule 1-carrière.

'Geweldige start van het weekend'

Verstappen had de laatste run met andere woorden niet eens nodig. "Uiteindelijk niet, nee. Ik wilde iets meer proberen te pushen in die laatste run, maar dat is heel moeilijk op dit asfalt. Zo gauw als je iets meer gaat pushen, verlies je meteen de achterkant", blikt Verstappen voor de camera van Viaplay terug. "Maar goed, ik wist natuurlijk dat ik al een goede ronde had staan, dus ik wilde iets meer riskeren." Het betekende dat hij al kon juichen voordat de rest überhaupt klaar was. "Ik hield het natuurlijk een beetje in de gaten en dacht 'een halve seconde, dat moet wel goed komen'."

Al met al kan Verstappen terugkijken op een zeer geslaagde start van het sprintweekend, dat toch altijd onzekerheden met zich meebrengt. "Dit is een geweldige start van het weekend, ja. Het blijft wel lastig met het nieuwe asfalt, dat nog erg weinig grip geeft. Maar goed, ik ben natuurlijk erg blij om op pole te staan. Het is gewoon een goede dag voor ons geweest." Het hielp een handje dat Red Bull tijdens de eerste vrije training meteen een goed vertrekpunt met de afstelling had. "We moesten nog wel een paar dingetjes finetunen richting de kwalificatie, maar dat hebben we goed gedaan. Nog steeds is het heel lastig om te zeggen dat het perfect was, maar dat heeft meer met de baan zelf te maken. Ik denk dat we het beste ervan hebben gemaakt."

Het betekent dat Verstappen zondag vanaf pole mag vertrekken, al is de kans groot dat hij tegen die tijd al wereldkampioen is. Drie punten in de sprintrace volstaan daar sowieso voor, al doet het niets af aan zijn motivatie voor zondag. "Nee, ik wil de hoofdrace dan ook nog steeds winnen. We hebben pole gepakt en dan wil je de race op zondag natuurlijk ook winnen, al moeten we eerst zorgen dat we morgen een goede dag hebben. Morgen zal het in die sprintkwalificatie wel weer iets moeilijker worden om de banden aan de praat te krijgen, ook met al het zand op de baan, maar de auto werkt in ieder geval goed. Op meer dan dit had ik van tevoren niet kunnen hopen."

Video: Max Verstappen pakt pole-position voor de hoofdrace in Qatar