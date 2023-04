Max Verstappen leidt de dans na derde training GP Australië

Doordat er GPS-problemen waren in de eerste training en het regende tijdens de tweede oefensessie, was er nog genoeg werk aan de winkel in de derde en afsluiteinde training. Er was dan ook gelijk actie op de baan nadat het licht aan het einde van de pitstraat op groen was gesprongen.

Lance Stroll ging als eerste het asfalt op, gevolgd door Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso. Het was daarna echter Haas-coureur Nico Hülkenberg die als eerste een tijd reed met 1.22.259, waar naaste collega Kevin Magnussen onmiddellijk onder ging door 1.20.935 te rijden. Max Verstappen was echter ook al vroeg op de baan. De Nederlander begon de kwalificatiedag met 1.19.664, die hem naar de eerste plek in de tijdentabel bracht.

Eerdergenoemde namen waren op de mediums op pad, maar er was ook een aantal rijders op gebruikte softs naar buiten gekomen, waaronder de Ferrari-coureurs. Carlos Sainz zette zichzelf bovenaan met 1.19.061, waarna Verstappen nog even terugkeerde op P1 door op de medium compound rond te gaan in 1.18.741. Vervolgens namen de coureurs op de zachte band het echter definitief over. Charles Leclerc ging een honderdste sneller dan de regerend wereldkampioen met 1.18.731, waarna hij de snelste tijd nog iets scherper zette met 1.18.691. Sainz toonde zich kort daarop echter nog een halve seconde sneller met 1.18.127.

Iets over de helft van de sessie was er een rode vlag omdat een deel van de engine cover van Nyck de Vries op de baan terecht was gekomen. Nadat het stuk bodywork van het asfalt was geraapt, ging de training verder en verschenen veel coureurs met nieuwe zachte banden op het circuit om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Bij Sergio Perez ging het allemaal niet van een leien dakje. Nadat hij de openingsfase van de sessie had gemist omdat er linksachter nog druk aan zijn Red Bull werd gewerkt, schoot hij aan het begin van zijn kwalificatiesimulatie van de baan bij de derde bocht, om zich korte tijd later op dezelfde plek nog eens flink te verremmen. Nadat Lewis Hamilton en George Russell naar de tweede en derde bocht waren gegaan, was er een gele vlag voor Zhou Guanyu, die na het rijden van de vijfde tijd op het gras was gekomen bij de eerste bocht en bij terugkeer op het asfalt was gespind. De Chinees van Alfa Romeo tikte de muur aan, maar kon zijn weg vervolgen.

Gedurende de training werd de lucht steeds dreigender en met nog iets meer dan tien minuten te gaan meldde De Vries de eerste regendruppels. Niettemin gingen de rondetijden daarna verder omlaag. Esteban Ocon stootte Sainz van de eerste stek met 1.18.005, waarna Fernando Alonso als eerste onder de 1.18 dook met 1.17.727. Verstappen was op dat moment echter al met een nog betere ronde bezig. De Limburger kwam over de streep in 1.17.565, waarna er geen verbeteringen meer volgden doordat het in de laatste minuten serieuzer begon te regenen.

Perez was ondertussen nog altijd niet gelukkig met de balans van zijn RB19. Nadat de Mexicaan eerst bij de voorlaatste bocht het gras was opgereden, eindigde hij zijn training in stijl door bij de eerste bocht door de grindbak te gaan. Toen hij vervolgens nog naar buiten wilde rijden voor een oefenstart, was hij niet op tijd bij het einde van de pitstraat, waardoor de Red Bull-monteurs hem terug moesten duwen. Perez was echter niet de enige die in de slotfase nog door de kiezels reed. Leclerc ging kort na de coureur uit Guadalajara bij de eerste bocht van de baan en Sainz pakte nog een stukje grindbak mee toen hij na een oefenstart op de grid te hebben gemaakt terugreed naar de pits.

Verstappen, Alonso en Ocon vormden dus de top-drie in de derde training, terwijl George Russell en Pierre Gasly vierde en vijfde stonden aan het einde van het laatste oefenuur. Perez bleef steken op P6. Met 1.18.123 was hij een fractie langzamer dan Gasly en maar ietsje sneller dan Sainz en Hamilton. De Vries tekende voor de negentiende tijd. De coureur van AlphaTauri liet in de tijdenlijst alleen Lando Norris achter zich. De McLaren-rijder zou door een probleem met de koppeling slechts twaalf ronden rijden. Oscar Piastri kwam met de andere MCL60 niet verder dan de veertiende tijd. De thuisrijder trok aan het einde van de sessie nog de aandacht van de stewards doordat hij zich bij het maken van zijn oefenstart niet aan de instructies van de racedirectie zou hebben gehouden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Carlos Sainz gaat onderweg terug naar de pits door de gravel

Uitslag derde vrije training F1 GP van Australië: