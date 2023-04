VIDEO: Sergio Perez vergaloppeert zich en moet door het grind in VT3 Australië De derde vrije training is niet de sessie van Sergio Perez gebleken. De Red Bull-coureur moest eerst langer binnen blijven door technisch oponthoud, kwam vervolgens Nico Hülkenberg tegen en zag zijn twee pogingen daarna in rook opgaan. Perez vergaloppeerde zich tweemaal in bocht 3 en ging bij de eerste keer daarvan door het grind in Albert Park.