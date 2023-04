VIDEO: Zhou Guanyu toucheert muur in derde training GP Australië Ook Zhou Guanyu heeft zijn momentje meegemaakt in wederom een zeer tumultueuze F1-training in Melbourne. De Chinees is net als veel van zijn collega's van de baan geschoten in het Albert Park. Zhou spinde in zijn doorontwikkelde Alfa Romeo meteen nadat hij de vijfde tijd van dat moment had neergezet. "Maar de auto is oké", liet de coureur meteen aan het team weten.