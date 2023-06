Max Verstappen glibbert naar pole in natte kwalificatie GP Canada

Na een droog begin van het weekend kregen de coureurs op zaterdag te maken met kletsnatte omstandigheden op het Circuit Gilles Villeneuve. Max Verstappen toonde zijn spierballen in de derde en laatste training door op intermediates bijna drie tienden sneller te gaan dan tweede man Charles Leclerc, waarna er nog een gat van een seconde volgde naar nummer drie Fernando Alonso. Dat de condities niet eenvoudig waren bleek onder andere uit een stevige crash van Carlos Sainz bij de eerste bocht. Gelukkig voor de Spanjaard kon de schade op tijd hersteld worden voor de kwalificatie.

Q1: De Vries kan niet stunten op nat circuit

Bij aanvang van de kwalificatie was de baan nog altijd nat. Gezien er meer regen in aantocht was, dook meteen een flink aantal rijders de baan op om snel een tijd neer te zetten. Zhou Guanyu was echter nog maar net de pits uit of hij meldde een probleem. “I lost drive, I have no power”, deelde de Alfa Romeo-coureur over de boordradio mee. Zhou zette zijn auto aan de kant, waarna de rode vlag werd uitgehangen om de C43 te bergen. Op dat moment hadden er nog maar drie coureurs een tijd gereden: Logan Sargeant was snelste, voor Alexander Albon en Valtteri Bottas.

De code rood was nog maar net van kracht of Zhou had zijn Alfa Romeo weer aan de praat, waardoor hij de auto zelf terug naar de pits kon brengen. Op de weerradar zag het er vervolgens niet goed uit en het was dan ook snel weer druk op het circuit, toen de kwalificatie werd hervat. De baan werd eerst echter nog droger en droger en de rondetijden gingen onder leiding van Verstappen en Alonso steeds verder omlaag. De Nederlander kwam aan het einde van de sessie tot 1.20.851, waarmee hij ruim zes tienden sneller was dan de Aston Martin-coureur, die tweede was in Q1. Lewis Hamilton en George Russell reden de derde en vierde tijd, terwijl Charles Leclerc op P5 plaatsnam.

Yuki Tsunoda kwam een halve tiende tekort en strandde op P16, waarmee zijn kwalificatie erop zat. Pierre Gasly werd aan het einde van zijn ronde gehinderd door Sainz en was met de zeventiende tijd eveneens uitgeschakeld. Ook voor Nyck de Vries, Sargeant en Zhou, die na zijn eerdere probleem wel weer in actie zou komen, was de kwalificatie na Q1 al klaar.

Q2: Leclerc en Perez zakken door het ijs

Aan het begin van Q2 togen de coureurs op intermediates terug de baan op. Verstappen bracht 1.20.135 op de klokken, waar Russell even later onder ging met 1.20.098. Lance Stroll had ondertussen een flink moment bij de zesde bocht. De Canadees maakte een enorme schuiver, maar toucheerde wonderwel alleen met de neus van de Aston Martin de baanafzetting en kon door. Albon bewees vervolgens dat de baan droog genoeg was door slicks door met 1.19.471 naar de top in de tijdenlijst te gaan en vervolgens bij zijn volgende ronde met 1.18.725 nog een klap sneller te gaan.

Meer coureurs besloten daarop naar de slicks over te stappen. Inmiddels was het echter weer gaan regenen in Montreal, waardoor de situatie op de baan verslechterde. Leclerc en Sergio Perez hadden niet op tijd een goede ronde gereden op droogweerbanden en eindigden met de elfde en twaalfde tijd aan de verkeerde kant van de streep. Ook voor Stroll, Kevin Magnussen en Bottas was Q2 het eindstation.

Q3: Verstappen maakt het af

Verstappen nam al vroeg plaats aan het einde van de pits om als eerste naar buiten te kunnen gaan voor de slotfase van de kwalificatie. Terwijl het hemelwater gestaag naar beneden kwam, gingen de coureurs op intermediates naar buiten. “Het regent en het wordt slechter en slechter”, kreeg Nico Hülkenberg over de boordradio te horen. Verstappen kwam in de uiterst listige condities in 1.27.059 over de meet. Alonso had een paarse tweede sector maar moest op de streep twee tienden toegeven op de Nederlander. Verstappen verbeterde zich daarna nog naar 1.25.858, waarna Oscar Piastri een code rood veroorzaakte door bij het uitkomen van de zesde bocht te crashen.

De regen nam tijdens de rode vlag verder toe, wat voor veel coureurs slecht nieuws was. Zo had Albon nog geen tijd staan op het moment van de rode vlag, doordat zijn eerste ronde ongeldig verklaard was wegens track limits. “Het is al een stuk natter”, zei Verstappen bij terugkeer op de baan tegen zijn engineer. Het weer werd vervolgens alleen maar slechter. Voor iedereen werd zo al snel duidelijk dat rijden geen zin meer had, wat nog eens onderstreept werd door Sainz, die bij de eerste bocht van de baan schoot. Iedereen keerde terug naar de pits, waardoor een paar minuten voor het einde van de kwalificatie de vijfentwintigste pole-position van Verstappen een feit was.

Hülkenberg had kort voor de rode vlag de tweede tijd gereden en kan de race in Montreal zodoende van een sensationele tweede plek starten. Alonso vertrekt zondag als derde, terwijl Hamilton en Russell vierde en vijfde staan op de grid. Esteban Ocon, Lando Norris, Sainz, Piastri en Albon vormen voorlopig de rest van de top-tien op de startopstelling. Voorlopig, want Sainz moet nog naar de stewards voor het moment in Q1 waarbij hij Gasly hinderde.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen grijpt pole in nat Montreal

Uitslag kwalificatie F1 GP van Canada: