F1 tijdschema: De tijden van het late Formule 1-weekend in Canada

Eén van de meest populaire races van het seizoen is aanstaande: de Grand Prix van Canada. Het unieke circuit op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is geliefd bij coureurs en fans. De race zorgt vaak voor het nodige spektakel door het gebrek aan uitloopstroken en de nabijheid van de onverbiddelijke muur. Met name de ‘Wall of Champions’ bij het opkomen van het rechte stuk heeft al heel wat slachtoffers geëist.

Wie zich geen zorgen hoeft te maken over het verloop van het raceweekend in Canada, is Max Verstappen. De Nederlander won vijf van de zeven races van het Formule 1-seizoen 2023 en heeft een riante voorsprong op zijn concurrenten opgebouwd. Teamgenoot Sergio Perez staat tweede, op liefst 53 punten. Geen vuiltje aan de lucht voor de regerend wereldkampioen. Toch is alom bekend dat Verstappen geen cadeautjes uitdeelt aan de concurrentie, dus aan motivatie geen gebrek. De vraag is vooral in hoeverre Mercedes de stijgende lijn met het nieuwe pakket door kan trekken, en of Aston Martin terug kan slaan na het moeizame weekend in Spanje. Wie gaat er op zondag met de winst vandoor?

Starttijd F1 Canada 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 16 juni Eerste vrije training 19.30u - 20.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 16 juni Tweede vrije training 23.00u - 00.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 17 juni Derde vrije training 18.30u - 19.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 17 juni Kwalificatie 22.00u - 23.00u 16.00u - 17.00u Zondag 18 juni Grand Prix van Canada 20.00u 14.00u

De Grand Prix van Canada vindt plaats op zondag 18 juni 2023. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start. Dat is om 20.00 uur in de Nederlandse avond. De coureurs leggen in totaal 70 ronden af over het snelle 4,361 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het ronderecord staat sinds 2019 op naam van Valtteri Bottas met een 1.13.078.

Voordat er geracet wordt, staan er nog drie vrije trainingen op het programma. De eerste sessie begint op vrijdagavond om 19.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur lokaal). Om 23.00 uur (17.00 uur lokale tijd) staat de tweede vrije training van het weekend op de planning. Op zaterdag wordt er vanaf 18.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal) voor de laatste maal een uur lang getraind. De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint op zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur in Montreal).