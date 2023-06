Verstappen grapt na prachtige kwalificatie: "Als Nederlander wel gewend aan regen"

De vrijdag verliep nog niet helemaal zoals Max Verstappen het graag wilde zien, waarbij het gevoel in de RB19 over de kerbstones niet naar wens was. De Nederlander liet weten dat er nog 'werk te doen' was bij Red Bull, maar gaf in de natte derde vrije training op zaterdag al wel duidelijk zijn visitekaartje af. Alleen Charles Leclerc zat toen binnen een seconde van de regerend wereldkampioen, waardoor Verstappen niet voor het eerst dit jaar de kwalificatie als favoriet inging.

In het eerste gedeelte van die sessie - die trouwens even werd onderbroken door het stilvallen en daarna weer doorgaan van Zhou Guanyu - zette Verstappen zijn favorietenstatus extra kracht bij. De wereldkampioen was de hele sessie samen met Fernando Alonso vooraan te vinden en ging uiteindelijk als snelste man door naar Q2. In dat tweede gedeelte ontstond er een klein window voor de overstap naar slicks, waarbij Alexander Albon en Williams alle lof verdienen voor de perfecte timing. Verstappen ging iets later naar softs, maar kende met een tweede tijd - in tegenstelling tot Charles Leclerc en Sergio Perez op de plekken elf en twaalf - ook geen centje pijn.

Aan het begin van het beslissende gedeelte regende het weer boven het Circuit Gilles Villeneuve en kregen de coureurs te horen dat het gaandeweg alleen maar erger zou worden. Op intermediates waren coureurs er dus als de kippen bij, waarbij Verstappen als eerste man een vliegende ronde kon neerzetten. De WK-leider kwam met twee vliegende ronden tot 1.25.858 en zag zijn goede bekende Nico Hülkenberg tot ieders verrassing aansluiten op P2. Het zou ook meteen de eerste startrij voor zondag betekenen, aangezien Oscar Piastri voor het eerst in de Formule 1 crashte en voor een rode vlag zorgde. Toen het licht nadien weer op groen ging, was het harder gaan regenen en waren tijdsverbeteringen dus uitgesloten.

Max Verstappen dankt wijzende Jos op de kartbaan

Het betekent dat Verstappen pole-position nummer 25 binnen heeft en morgen vanaf de beste startplek mag jagen op het evenaren van Ayrton Senna's zegetotaal, 41 stuks. "In deze omstandigheden moet je vooral rustig blijven en de juiste calls maken. Op sommige plekken was het echt superglad vandaag, maar gelukkig waren we steeds op het juiste moment op de goede plek en ook op de goede band te vinden. Ik ben heel blij om hier weer op pole te staan", refereert Verstappen aan het feit dat hij vorig jaar ook met pole aan de haal is gegaan in Montreal.

Naast de juiste keuzes maken komt het in de regen natuurlijk ook nog meer dan normaal op de coureur aan. Het zijn omstandigheden waar Verstappen zich traditiegetrouw, ook door zijn leerschool, wel goed in thuis voelt. "Ik vind rijden in de regen best prima. Maar ik kom uit Nederland en daar zijn we sowieso wel gewend aan het rijden in de regen", grapt de tweevoudig wereldkampioen meteen na afloop van de kwalificatie. Hij dankt daarbij ook vader Jos. "Toen ik nog kind was, stond mijn vader letterlijk op de kartbaan om aan te wijzen waar ik moest rijden, waar de grip lag. Dan ga je het vanzelf beter begrijpen en inzien hoe je nog sneller kunt gaan in de regen. Hij was zelf ook best goed in de regen."

Inmiddels gaat de blik natuurlijk op zondag, waarvoor de weersvoorspellingen iets vriendelijker ogen. "Misschien krijgen we morgen wel gewoon een droge race voorgeschoteld en dan kan het allemaal weer iets anders zijn", weet Verstappen ook. "Maar normaal gesproken hebben wij in ieder geval wel een goede auto voor de race. De vrijdag was natuurlijk niet fantastisch voor ons en daardoor hebben we best wat dingen aan de auto veranderd. Vandaag was het natuurlijk nat en dus kon je die dingen niet echt goed vergelijken met gisteren, maar ik heb wel het idee dat de auto in z'n algemeenheid beter is geworden", sluit de polesitter af.

Video: Max Verstappen pakt pole-position in Canada