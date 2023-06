VIDEO: Piastri veroorzaakt rode vlag na crash op cruciaal moment in Q3 Oscar Piastri was goed bezig in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada, maar heeft deze sessie alsnog in mineur afgesloten. De McLaren-coureur verloor in bocht 7 de controle en gleed met de achterkant de muur in. Hij liep schade aan de MCL60 op en kon niet op eigen kracht terug naar de pits. Het resulteerde in een rode vlag in Q3, wat qua timing niet goed uitkwam voor de coureurs aangezien de regen het circuit net weer had gevonden.