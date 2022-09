Kort voor de derde vrije training kwam Williams met de mededeling dat Alexander Albon dit weekend niet meer zal rijden als gevolg van een blindedarmontsteking en dat Nyck de Vries de Thai zal vervangen in de Grand Prix van Italië. Zo maakt de Nederlander, die op vrijdag nog een vrije training voor Aston Martin reed, compleet onverwacht in Monza zijn racedebuut in de Formule 1.

De Vries kwam pas halverwege de derde oefensessie de baan op met de Williams FW44, waardoor hij maar een halve training had om zich voor te bereiden op zijn eerste Formule 1-kwalificatie en -race. Die eerste kwalificatie verliep zeer behoorlijk. De Vries toonde zich sneller dan Nicholas Latifi, de vaste coureur van Williams, en stootte door naar Q2, waarin hij de dertiende tijd op de klokken zou brengen. Doordat een flink aantal coureurs een motorische gridstraf neemt in Monza, zal de voormalig Formule E-kampioen zijn eerste Grand Prix als achtste kunnen aanvangen.

Daarmee staat hij zondag naast Max Verstappen op de grid. De regerend wereldkampioen klokte in de kwalificatie de tweede tijd, maar gaat door een motorwissel vijf plekken achteruit, waardoor hij op P7 komt te staan. Over het onverwachte debuut en het eerste kwalificatie-optreden van De Vries, zegt de Red Bull-coureur bij de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com: “Het is natuurlijk leuk voor Nyck en natuurlijk ook best wel apart dat hij tijdens één weekend in twee verschillende auto’s heeft gereden. Ik hoop voor Nyck dat hij er vooral van gaat genieten. Uiteindelijk zit hij ook nog in een goede auto dit weekend. Die Williams kan hier in ieder geval goed mee in het middenveld, dus dan kun je jezelf ook nog wel een beetje laten zien. Ik hoop dus ten eerste dat hij geniet en ten tweede dat hij er een mooie race van maakt.”

Kort daarvoor stipte Verstappen de vorm van Williams ook al aan bij de camera van Viaplay. “Heel onverwacht natuurlijk”, vertelde hij daar over het F1-debuut van De Vries. “Maar wel mooi voor Nyck en uiteindelijk is het denk ik ook wel een mooi weekend om bij Williams in te stappen. Ze zijn natuurlijk wel competitief. In Spa al en hier weer.” In België scoorde Alexander Albon nog een WK-punt voor Williams, nadat hij als zesde was gestart. “Ik hoop voor Nyck dat er niets geks gebeurt in de eerste ronde en dat hij gewoon een mooie wedstrijd kan rijden”, besloot Verstappen.

De Vries heeft nauwelijks tijd gehad om zich te prepareren voor zijn eerste race en met name in Monza kan er nog wel eens iets geks gebeuren in de eerste ronde. Verstappen verwacht niet dat de korte voorbereidingstijd De Vries veel parten zal spelen. “Hij heeft natuurlijk al wel in de Formule 2 en ook in genoeg andere klassen gereden”, stelt de dertigvoudig Grand Prix-winnaar bij de Nederlandse pers. “Op zich denk ik niet dat het veel uitmaakt voor hem. Hij heeft aardig wat ervaring om daar goed doorheen te komen.”

Of De Vries met zijn optreden in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix heeft laten zien dat hij in de Formule 1 thuishoort? Verstappen: “Ik heb niet precies gezien hoe hij het ten opzichte van Latifi heeft gedaan, al is die misschien niet de beste referentie... Maar we weten allemaal wat Nyck kan. Nyck wint niet voor niets de Formule E, en daar rijden ook veel goede jongens rond. Soms moet je ook een beetje geluk hebben, dat je op het goede moment in de Formule 1 komt. Het moet allemaal een beetje mee zitten.”

Hamilton: “Nyck stuurt me veel e-mails”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton laat na de kwalificatie weten dat hij blij was om te horen dat De Vries, die test- en reservecoureur is bij Mercedes, dit weekend een racekans krijgt in de Formule 1. “Ik heb zijn kwalificatie niet gevolgd, maar Nyck is een zeer getalenteerde rijder”, laat Hamilton aan onder andere Motorsport.com weten over De Vries. “Ik ken hem al sinds hij heel erg jong was. Toen ik bij McLaren zat, probeerde mijn vader hem te helpen om in de Formule 1 te komen. Hij is een zeer gewaardeerd lid van het team van Mercedes. Hij heeft ontzettend veel werk in de simulator verzet, is altijd positief en stuurt me heel veel e-mails. Ik was vanochtend erg blij om te horen dat hij de kans krijgt om hier te rijden. Hij verdient een plek hier.”

De Vries ging in het eerste kwalificatiedeel twee honderdsten sneller dan Latifi met de andere Williams, die daardoor na Q1 klaar was. De Canadees werd na zijn vroege uitschakeling gevraagd wat hij vindt van het feit dat hij geklopt is door een coureur die pas vlak voor VT3 te horen kreeg dat hij kon rijden. “Wat denk jezelf?”, reageerde Latifi opgelaten. Om daarna toe te gegeven dat hij wel onder de indruk is van wat De Vries zaterdag liet zien: “Hij had al snel een goed tempo te pakken. Hij sprong voor VT3 in de auto en het was best indrukwekkend hoe rap hij meteen ging. Iedereen weet dat Nyck een snelle rijder is. Dus ja, het is imponerend wat hij heeft gedaan.”

Video: Nyck de Vries blikt terug op zijn eerste F1-kwalificatie