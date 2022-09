In een weekend vol met gridstraffen, maar liefst negen coureurs gaan plekken naar achter op de grid voor de race van zondag, werd er toch hard gereden in de kwalificatie. Lewis Hamilton en Mercedes kwamen er net als twee weken geleden op Spa-Francorchamps niet aan te pas. Hamilton werd vijfde op meer dan een seconde van polesitter Charles Leclerc.

De zevenvoudig wereldkampioen is in een interview met Viaplay kritisch op zichzelf, maar kent ook de situatie. “Kwalificeren is altijd leuk. Was het de beste kwalificatie? Nee. Maar het had geen verschil gemaakt. Als ik bijvoorbeeld mezelf had verbeterd op de plek op het circuit waar dat moest, had ik nog steeds vijfde gestaan. Als ik kritisch ben, ging het wel oké. Maar ik verwacht wel meer van mezelf. Maar dat is het competitieve element in me. We waren gewoon niet snel genoeg met lage downforce. Vijfde was het maximaal haalbare.”

De Mercedes W13 blijft een extreem wispelturige wagen. Na een slecht weekend in België ging de auto vorige week op Zandvoort wel snel. Nu gaat het dus weer minder. Hamilton erkent dat het wispelturige aspect lastig is. “Dat is al het hele jaar frustrerend. Toen we bij het testen de wagen insprongen gedroeg hij zich niet zoals hij zou moeten. Toen hadden we lang last van het stuiteren. We brachten constant verbeteringen maar we bleven achter de feiten aanlopen. Dat was voor iedereen frustrerend. Vorig weekend was fantastisch. Ik dacht: ‘wauw! Ik heb eindelijk een auto waarmee ik kan vechten’. Hij was nog steeds niet de snelste, maar we zaten in een betere positie om tegen de Ferrari’s en Red Bulls te vechten. En nu komen we hier en is het gat weer groot. We gingen van 1,2 seconde achter in België naar twee tienden vorige week, en nu is het weer 1,2 seconde. Maar het is wat het is. We wennen er vast wel aan en hopelijk komen er geen banen meer waarop we met lage downforce rijden.”

Video: Lewis Hamilton vertelt over zijn kwalificatie in Monza