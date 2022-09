F1-update: Verstappen ziet speciale Ferrari-aanpak in Monza, De Vries ijzersterk

De zaterdag op het Autodromo Nazionale di Monza is in meerdere opzichten een interessante geweest. Om te beginnen wist Ferrari toch wel verrassend de snelste tijd te klokken in de kwalificatie. Op het low-downforce circuit van Spa bleek Max Verstappen een maatje te groot en dat na één run in Q3. Ditmaal waren de kaarten anders geschud, al horen daar wel enkele verklaringen bij. Om te beginnen heeft Ferrari veel geleerd van Spa en van het testen van verschillende vloerspecificaties. Tweede factor is dat het team met extreem weinig downforce onderweg is. Het was trackside goed te zien bij Ascari en blijkt ook uit het feit dat Ferrari ditmaal juist wint op Red Bull in de snelle secties.

Daar staat tegenover dat Verstappen zijn auto volledig voor zondag heeft afgesteld en met meer downforce dan normaal op Monza rijdt. Het kost hem topsnelheid, maar hij hoopt met zijn 'extreme' keuze veel minder bandenslijtage te hebben in de warme omstandigheden. Het is een concessie die zondag zijn vruchten moet afwerpen. Verstappen denkt overigens zelf ook dat Ferrari aardig op het randje balanceert met het gekozen downforceniveau en voegde toe dat zoiets op softs en met weinig brandstof goed kan werken, maar in de race iets andere koek kan blijken.

Daarnaast is er in de nieuwe aflevering van de F1-update natuurlijk veel aandacht voor de bizarre invalbeurt van Nyck de Vries. De coureur uit Sneek was net aan een kop koffie in de Paddock Club bezig, toen de telefoon ging en Mercedes hem sommeerde om als de brandweer naar beneden te komen. De Vries werd doorgestuurd naar Williams en daar bleek zich een unieke kans voor te doen. Op zaterdagavond valt te zeggen dat de Nederlander die kans met beide handen heeft aangegrepen, ook door Nicholas Latifi te verslaan. Doordat de Williams-rijder met nummer 45 zondag vanaf de achtste plek mag komen, is de volledige vierde startrij trouwens Nederlands.

