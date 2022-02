De gepresenteerde Formule 1-auto's voor het seizoen van 2022

Het Haas F1 Team trapte het presentatieseizoen af en deed dit met de onthulling van de kleurstelling van de Haas VF-22. In vergelijking met 2021 is er weinig veranderd aan de livery. Zo zien we vooral de witte kleur weer terug. De rode en blauwe elementen geven de Haas net als vorig jaar een Russisch karakter. Met de nieuwe VF-22 hoopt de Amerikaanse formatie in 2022 weer om de punten te kunnen strijden, nadat het vorig jaar zonder punten als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap. De echte vormen van de auto gaan we zien tijdens de pre-season tests in Barcelona en Bahrein.

De nieuwe kleurstelling van de Haas VF-22 Foto: Haas F1 Team

Het team van Red Bull Racing heeft met het nieuwe strijdwapen van regerend wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Perez vastgehouden aan de inmiddels bekende kleuren. Het grote Red Bull-logo pronkt aan de achterzijde van de RB18, met voor de rest veel blauw, rode en gele elementen op de nieuwe wagen. Ook de Oostenrijkse formatie laat niet meteen het achterste van de tong zien met de vrijgegeven afbeeldingen, daarvoor moeten we wachten op de wintertests. Of Red Bull net als in het verleden kiest voor een camouflage livery bij de shakedown, is nog niet bekend.

De nieuwe Red Bull Racing RB18 Foto: Red Bull Content Pool