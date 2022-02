Dit is de nieuwe McLaren F1-auto van Lando Norris en Daniel Ricciardo

McLaren is het vierde Formule 1-team dat de auto voor 2022 aan de wereld heeft laten zien. Het team heeft net als Aston Martin een eerste glimp van de daadwerkelijke bolide getoond, waarbij enkele details opvallen. De creatie toont een derde visie op het 2022-reglement en eentje die afwijkt van wat Haas en Aston Martin eerder hebben gepresenteerd. Zo waren de sidepods van Haas heel agressief vormgegeven. Het bodywork liep bijzonder steil naar beneden, terwijl McLaren veel dichter bij de aanpak van Aston Martin lijkt te zitten, waarbij er minder van het vloeroppervlakte te zien is. Aston Martin koos echter ook voor een hele slanke vormgeving rond de Mercedes-motor en daar heeft McLaren ogenschijnlijk meer ruimte voor gereserveerd in de getoonde bolide.

Daarnaast springt de aangepaste kleurstelling in het oog. McLaren heeft zich daarbij gebaseerd op de eenmalige Gulf-livery, die tijdens de Grand Prix van Monaco in 2021 is gebruikt en door fans zeer goed werd ontvangen. In het ontwerp voor 2022 is papayaoranje nog steeds de hoofdmoot, maar zijn de blauwe accenten een stuk lichter geworden dan in de voorbije vier jaren. Het geeft de nieuwe McLaren, samen met meer zwarte accenten, een ander en volgens het team frisser aanblik.

Met deze nieuwe creatie hoopt McLaren een nieuwe stap te zetten in 2022. De roemruchte formatie uit Woking is langzaam maar zeker op de weg terug en mocht dat vorig jaar bekronen met een onverwachte zege van Daniel Ricciardo. In het constructeurskampioenschap zakte McLaren nog wel een plekje ten opzichte van het jaar ervoor, Ferrari wist langszij te komen voor P3. Onder het nieuwe reglement willen de mannen van Andreas Seidl graag structureel meedoen voor eremetaal, al heeft Lando Norris laten doorschemeren dat het een project van meerdere jaren is. Voor 2022 ziet hij Mercedes en Red Bull nog steeds als favorieten. Eerder deze week heeft diezelfde Norris overigens zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot en met 2025 aan McLaren bindt.

Het McLaren-bolwerk: Ook IndyCar en Extreme E present

McLaren greep de teampresentatie in het McLaren Technology Centre vrijdag niet alleen aan om de nieuwe Formule 1-bolide voor te stellen. Tijdens de launch waren ook de rijders uit de IndyCar Series en Extreme E present. Voor die klassen heeft McLaren eveneens de nieuwe strijdwapens en de nieuwe kleurstellingen getoond. Voor het derde seizoen in IndyCar houdt het team vast aan Pato O'Ward en Felix Rosenqvist, waarbij eerstgenoemde in aanmerking lijkt te komen voor enkele F1-trainingen. Nieuw is de inschrijving van McLaren in de Extreme E, een elektrische offroad-klasse. Voor het debuutseizoen in dat kampioenschap zijn Tanner Foust en Emma Gilmour aangetrokken.

"Ik vind het fantastisch dat we hier drie van onze projecten - de Formule 1, IndyCar en Extreme E - aan de wereld kunnen tonen. Dit is de eerste keer voor ons en het is prachtig om te zien hoe onze fans nu al reikhalzend uitkijken naar die nieuwe reis", aldus McLaren CEO Zak Brown tijdens de presentatie. "Ons Formule 1-team blijft stappen maken met Andreas Seidl aan het roer en dit nieuwe tijdperk biedt grote kansen voor ons team. Lando heeft in 2021 veel progressie kunnen boeken en vier podia gescoord en door Daniel weten we eindelijk weer hoe het voelt om te winnen. In 2022 willen we op dat momentum voortbouwen en het gat met de topteams verder verkleinen. Ik kan niet wachten om Daniel en Lando in de MCL36 te zien en om hen te zien strijden met de concurrentie."

Foto's: De nieuwe F1-auto van McLaren uit alle hoeken:

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 1 / 8 Foto door: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 2 / 8 Foto door: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 3 / 8 Foto door: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 4 / 8 Foto door: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 5 / 8 Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren MCL36 6 / 8 Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren MCL36 7 / 8 Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren MCL36 8 / 8 Foto door: McLaren