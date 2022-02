Foto's: De nieuwe kleurstelling van de Alfa Romeo C42 voor 2022

Alfa Romeo verraste een aantal weken geleden met een shakedown, waarbij meteen de camouflage-livery opviel. Ook tijdens de driedaagse F1-test in Barcelona reed het F1-team met deze kleuren, die het design van de C42 moesten verhullen. Inmiddels heeft Alfa Romeo de kleurstelling voor 2022 aan de wereld getoond. De renstal houdt vast aan de rode en witte kleuren, al is de livery licht gewijzigd in vergelijking met afgelopen F1-seizoen en is de rode kleur prominenter aanwezig.

De van Mercedes overgekomen Valtteri Bottas en F1-nieuweling Guanyu Zhou gaan komend seizoen de nieuwe Alfa Romeo besturen. De eerste meters hebben beide heren inmiddels gemaakt, al liep de F1-test in Barcelona niet probleemloos voor de formatie. Met 818 kilometer reed Alfa Romeo op Haas na het minst aantal ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Zhou was op de laatste dag twee keer de veroorzaker van een rode vlag, maar uiteindelijk wel de snelste Alfa Romeo-coureur.

In de volgende pre-season test in Bahrein hoopt Alfa Romeo grote stappen te maken. Teambaas Fred Vasseur liet optekenen dat hij er vertrouwen in heeft dat het team de problemen waar het in Barcelona tegenaan liep kan oplossen. De volgende F1-test is van 10 tot en met 12 maart. Een week later mogen de heren van Alfa Romeo zich gaan opmaken voor de eerste Grand Prix van het F1-seizoen 2022.

Wat vind jij van de nieuwe kleurstelling en wat zijn je verwachtingen voor Alfa Romeo komend seizoen? Laat het weten in de comments onder dit artikel!

De nieuwe Alfa Romeo C42

Alfa Romeo C42 1 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 2 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 3 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 4 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 5 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 6 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 7 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 8 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 9 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 10 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 11 / 12 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C42 12 / 12 Foto door: Alfa Romeo