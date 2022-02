Alfa Romeo toont als laatste team livery voor komend F1-seizoen

Alfa Romeo heeft de voorbije weken al heel wat kilometers gemaakt met de C42, maar het team deed dat met een wagen die gehuld was in een speciale camouflage-livery. Zondag was het tijd voor de echte teampresentatie van het team, die online gehouden werd. De herkenbare rode kleur is prominenter aanwezig op de definitieve kleurstelling van de C42. Het ontwerp is voor rekening gekomen van Alfa Romeo’s Centro Stile. “Het is een subtiele en stijlvolle referentie aan de historische designs die we in het verleden van Alfa Romeo en Sauber Motorsport gezien hebben voor het dertigste jaar van het team uit Hinwil in de Formule 1”, aldus het team.

Alfa Romeo heeft in 2022 een volledig nieuwe line-up. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi vertrokken, voormalig Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas werd met een meerjarig contract aangetrokken. Daarnaast heeft het team met Guanyu Zhou weer een debutant. Hij is de eerste Chinese coureur met een racecontract in de Formule 1 en tevens de enige rookie op de grid. “De start van het seizoen is altijd een spannende tijd, eentje waarin we het werk van honderden mensen te zien krijgen”, zegt teambaas Frédéric Vasseur. “De C42 is een wagen waarmee we heel graag gaan racen, niet alleen vanwege de nieuwe reglementen, maar ook vanwege het feit dat de races hierdoor spannender moeten worden. We hebben veel vertrouwen in het materiaal en hopen dat het team een grote stap naar voren kan maken.”

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 geeft Bottas veel vertrouwen, ook al zit hij niet meer bij een gewezen topteam. “Ik ben onder de indruk van de C42, mijn eerste wagen bij Alfa Romeo. Het is speciaal en kijk erg uit naar de eerste race in Bahrein. Het mooie is dat we geen idee hebben hoe de eerste race zal gaan. De test geeft ons een beter beeld van waar we staan, maar we proberen alleen maar beter te worden. Dat is het doel. Ik zie sinds mijn komst een heel gemotiveerd team, iedereen werkt hard om competitief te zijn. Dat geeft mij ook een boost als ik in de wagen zit.”

Guanyu Zhou staat aan de vooravond van zijn debuut: “Ik heb ontzettend veel zin in de start van het seizoen, de livery waarmee ik ga racen is fantastisch en brengt me nog een stap dichterbij. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe auto’s en nieuwe regels, dit geeft ons de kans om weer van nul te beginnen”, stelt de voormalig Alpine-junior. “Iedereen is ontzettend behulpzaam geweest sinds ik me bij Alfa Romeo gevoegd heb. Het vervult mijn hart van trots dat we zo eensgezind bezig zijn om goed voor de dag te komen dit seizoen. Ik kan niet wachten tot de eerste race en tot we de resulaten kunnen halen waar we ons best voor doen.”

Het team maakte afgelopen week in Barcelona geen denderende indruk. Met 818 kilometer was het team een na laatste in de lijst van meest productieve teams. Zhou produceerde met een 1.21.885 de snelste tijd tijdens de test, maar hij was daarmee nog altijd ruim twee seconden langzamer dan koploper Lewis Hamilton.

Op 10 maart staat de tweede Formule 1-test op het programma in Bahrein. Tien dagen later staat de Grand Prix van Bahrein op het programma.

Kijk de presentatie van Alfa Romeo terug