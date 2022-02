Haas hoopvol gestemd: “Met VF-22 weer meedoen om de punten”

Vrijdagmiddag deelde Haas F1 Team als eerste van de tien Formule 1-teams beelden van de 2022-auto. De focus lag daarbij vooral op de presentatie van de vrijwel ongewijzigde livery, maar ook wordt uit de plaatjes duidelijk welke richting de ontwerpers van de Amerikaanse renstal hebben ingeslagen onder de nieuwe technische reglementen. Zo is de aerodynamica van de nieuwe generatie F1-bolides goed terug te zien in het ontwerp van de VF-22, met onder meer de versimpelde voorvleugel, de fors veranderde achtervleugel en de nieuwe sidepods, die tevens voor de terugkeer van het grondeffect zorgen.

Het ontwerpteam van Haas F1 – dat onder leiding staat van technisch directeur Simone Resta – heeft uitgebreid de tijd gekregen om aan de VF-22 te werken. Het team koos er in 2020 al voor om volle bak in te zetten op de grote reglementaire omwenteling in 2022 en ontwikkelde de bolide van vorig jaar, de VF-21, niet. Het gevolg daarvan was duidelijk, want coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin bivakkeerden het hele jaar in de achterhoede en de renstal scoorde geen enkel punt in 22 races. Teameigenaar Gene Haas vond het niet makkelijk om dat aan te zien, maar is hoopvol gestemd voor het aankomende seizoen.

“Het is weer de tijd van het jaar waarin je natuurlijk optimistisch bent dat het harde werk en de tomeloze inzet van iedereen zich vertalen naar een competitieve auto op het circuit. We hebben in 2020 al het besluit genomen om onze tijd en bronnen echt te investeren in de VF-22 en voor 2021 af te zien van alle ontwikkelingen die met het circuit te maken hebben – en het was niet makkelijk om dat aan te zien”, geeft Haas toe. Hij verwacht in 2022 niet direct een stap naar de top, maar denkt wel dat zijn renstal de sprong naar de middenmoot kan maken. “Hopelijk werpt die beslissing zijn vruchten af en kunnen we weer meedingen naar punten en iets meenemen uit de weekenden.”

Op 23 februari komt de Haas VF-22 voor het eerst in actie tijdens de pre-season shakedown van de Formule 1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op dat circuit komen de teams ook op de twee daaropvolgende dagen. Tussen 10 en 12 maart vindt vervolgens de officiële wintertest plaats in Bahrein, waar op 20 maart de eerste GP van 2022 op het programma staat. Dan pas weet Haas F1 ook daadwerkelijk of punten daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoren.