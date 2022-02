Speciale Monaco-livery was inspiratie voor kleuren McLaren MCL36

Het team uit Woking presenteerde vrijdagavond de McLaren MCL36 met een vernieuwde kleurstelling. Het team kwam de afgelopen jaren bekend te staan om de kenmerkende oranje kleur, maar heeft daar nu meer lichtblauw aan toegevoegd. Het team laat weten dat die beslissing geïnspireerd is op de Gulf-wagen waarmee het team vorig jaar aan de start kwam in de Grand Prix van Monaco. De kleuren van de wagen zijn nu officieel ‘Fluro Papaya’ en ’Nieuw Blauw’.

Zo wil McLaren met een speciale wagen aan een nieuw Formule 1-tijdperk beginnen, legt CEO Zak Brown uit. “We hebben onze livery altijd ontwikkeld sinds we terugkeerden naar de papaya-kleur”, zegt Brown. “We wilden iets levendigs doen met de nieuwe wagen en de tint van de papaya-kleur iets veranderen. Ik denk dat we heel veel positieve reacties gekregen hebben op de speciale kleurstellingen in Monaco en Abu Dhabi. De energie die dat gaf was heel mooi. Ik denk dat het er snel uitziet, het is elegant. Dat gaat goed in combinatie met een snelle racewagen die we hopelijk hebben dit jaar. Het is wat dat betreft een natuurlijke stap voor ons, we willen vanzelfsprekend ook zorgen dat onze partners er goed uitkomen op deze wagen.”

Naar buiten treden als één merk

De toegevoegde blauwe kleur wekt de suggestie dat de samenwerking met Gulf uitgebreid is, maar dat is volgens Brown niet het geval. McLaren gebruikt dezelfde kleuren ook voor de wagens die actief gaan zijn in IndyCar en Extreme E. Brown denkt dat de stabiliteit de bekendheid van het merk ten goede gaat komen. “We zijn McLaren Racing”, zegt Brown. “De Formule 1 is overduidelijk het centrum, maar we zien onszelf als een zelfstandige entiteit binnen de racerij. Dat we onze eigen programma’s aan elkaar kunnen verbinden is echt geweldig. Ook de andere wagens zien er fantastisch uit. Mensen moeten ons herkennen als McLaren, om welke klasse het ook gaat.”