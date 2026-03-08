Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?
Resultaten
Formule 1 GP van Australië

De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van Australië

Bekijk hier de volledige startvolgorde voor de Formule 1 Grand Prix van Australië 2026 op het Albert Park Street Circuit.

Mike Mulder Basile Davoine
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

1

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

  Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

9

  Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

  Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Oliver Bearman
(Haas)

13

  Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

17

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Cadillac)

19

  Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

21

  Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Vorig artikel F1 tijden: Zo laat begint de Grand Prix van Australië vandaag
Volgend artikel Rechter: F1 moet 290.000 euro betalen in zaak Massa over titel 2008

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar verrast in Melbourne met P3: "Heel ontspannen sessie"

Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ferrari-teambaas geeft toe: "Mercedes op een andere planeet"

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Bekijk meer