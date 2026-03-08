Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Rechter: F1 moet 290.000 euro betalen in zaak Massa over titel 2008

Formule 1, FOM en Bernie Ecclestone zijn door een rechter opgedragen om 290.000 euro aan juridische kosten te betalen in de lopende rechtszaak met Felipe Massa over de uitkomst van het wereldkampioenschap van 2008.

Erwin Jaeggi Erick Gabriel
Bewerkt:
Felipe Massa in de paddock.

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Felipe Massa eist ongeveer 74 miljoen euro aan schadevergoeding, omdat hij dat jaar de titel verloor van Lewis Hamilton. Volgens de Braziliaan gebeurde dat mede door de beruchte Grand Prix van Singapore in 2008.

Renault-coureur Nelson Piquet jr. crashte destijds opzettelijk in bocht 17 in opdracht van het team, om een safety car-periode te veroorzaken die teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning hielp. Massa leidde de race in de beginfase, maar een mislukte pitstop achter de safety car kostte hem uiteindelijk een plek op het podium. Ferrari liet hem te vroeg vertrekken, terwijl de brandstofslang nog aan de auto vastzat.

De Braziliaan verloor het wereldkampioenschap uiteindelijk met één punt verschil. Lange tijd werd de uitkomst niet juridisch aangevochten, totdat voormalig F1-baas Ecclestone in 2023 een interview gaf aan F1-Insider. Daarin gaf hij aan dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley voor het einde van het seizoen al op de hoogte waren van Crashgate, maar dat ze besloten om niet in te grijpen om het imago van de Formule 1 te beschermen. Later stelde Ecclestone dat zijn uitspraken verkeerd waren vertaald.

Desondanks begon Massa met zijn juridische team een rechtszaak. Daarbij stelde hij dat hij het 'slachtoffer van een samenzwering' was die hem 'tientallen miljoenen euro's' heeft gekost. De Braziliaan zei daarbij dat hij op zoek is naar 'gerechtigheid'. Het juridische proces sleept inmiddels al geruime tijd voort en belandde eind 2025 bij de Royal Courts of Justice in Londen. Rechter Robert Jay wees toen een poging van de verdediging af om de zaak vroegtijdig te beëindigen.

De rechter heeft nu bepaald dat de gedaagden 290.000 euro moeten betalen als deel van de juridische kosten van Massa. De Braziliaan en zijn advocaten stellen bovendien dat verdere beroepsprocedures niet meer toegestaan zouden moeten worden, zodat de zaak nu daadwerkelijk inhoudelijk kan worden behandeld en de gedaagden al het bewijsmateriaal moeten overleggen.

