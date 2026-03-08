F1 tijden: Zo laat begint de Grand Prix van Australië vandaag
Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 wordt vandaag geopend met de Grand Prix van Australië. Hoe laat begint de race op het Albert Park Circuit? Dat lees je hier.
Lando Norris, McLaren
De tests, eerste vrije trainingen en de eerste kwalificatie van 2026 zijn achter de rug en dus is het tijd voor de eerste race-actie van de Formule 1 onder het nieuwe technische reglement! De compleet nieuwe F1-bolides krijgen vandaag hun vuurdoop tijdens de Grand Prix van Australië. Wie gaat op het Albert Park Circuit in Melbourne met de eerste maximale score van 25 punten aan de haal?
Starttijd race F1 GP van Australië vandaag
De Grand Prix van Australië wordt in de lokale middag verreden en dus betekent dit voor Nederlandse fans dat ze vroeg uit de veren moeten. De race op het Albert Park Circuit begint hier om 5.00 uur, oftewel 15.00 uur lokale tijd in Melbourne. Onder normale omstandigheden en zonder lange onderbrekingen door safety cars en rode vlaggen is rond 6.30 uur duidelijk wie de eerste F1-race van 2026 heeft gewonnen.
|Datum
|Sessie
|Tijden (CET)
|Vrijdag 6 maart
|Eerste vrije training
|02.30u - 03.30u
|Vrijdag 6 maart
|Tweede vrije training
|06.00u - 07.00u
|Zaterdag 7 maart
|Derde vrije training
|02.30u - 03.30u
|Zaterdag 7 maart
|Kwalificatie
|06.00u - 07.00u
|Zondag 8 maart
|Grand Prix van Australië
|05.00u - 07.00u
Vorig jaar kwam Lando Norris het beste uit de startblokken in Australië. De McLaren-coureur veroverde pole-position en wist die op zondag in wisselende weersomstandigheden om te zetten in een overwinning. Na een kostbare fout van Oscar Piastri werd Max Verstappen als tweede afgevlagd, terwijl George Russell het podium completeerde. Diens Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli debuteerde met een vierde plaats, met Alexander Albon als nummer vijf.
