Blog: Hoe de F1-test werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne

De eerste wintertest van het jaar is een moment waar de Formule 1-fans altijd reikhalzend naar uitkijken. Na een paar maanden zonder actie op de baan wordt er eindelijk weer gereden. Het is bovendien de eerste keer dat we de nieuwste creaties van de teams op het circuit zien, afgezien van de beelden die enkele teams van hun shakedown naar buiten hebben gebracht. Wat hebben de ontwerpers nu weer uit de hoge hoed getoverd? Is het nieuwe materiaal betrouwbaar? En wil het ook nog een beetje vooruit?

Door de introductie van een nieuw technisch reglement werd er dit jaar met nog meer spanning uitgekeken naar de eerste test. De auto’s zien er in 2022 namelijk wezenlijk anders uit dan voorgaande jaren, doordat er weer gebruik wordt gemaakt van het grondeffect. Daarbij hadden een paar teams tijdens hun presentatie niet hun echte auto laten zien, maar een aangepaste versie van de showcar die de Formule 1 vorig jaar voor promotionele doeleinden gebruikte. Zo zouden we de Red Bull RB18 waarmee Max Verstappen zijn wereldtitel dit jaar hoopt te kunnen verdedigen, ook pas bij de wintertest in Barcelona voor het eerst te zien krijgen.

Woensdag

Bij aanvang van de driedaagse shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn er al signalen dat Rusland Oekraïne kan binnenvallen. Er zijn al enige tijd militaire oefeningen gaande in het grensgebied waar steeds meer zorgen over zijn. Maar op de Catalaanse omloop gaat de aandacht woensdag volledig uit naar de bolides die de teams op de baan brengen. En dan met name naar de nieuwe Red Bull. Adrian Newey zou Adrian Newey namelijk niet zijn als de topontwerper niet een paar verrassende elementen in de auto verwerkte. En de RB18, waarmee Verstappen om negen uur naar buiten rijdt, stelt niet teleur. Vooral de vorm van de sidepods baart opzien. Maar ook hoe de voorvleugel aan de neus is bevestigd, de wijze waarop de onderzijde naar achter doorloopt en de keuze voor een pull-rod voorwielophanging springen in het oog.

Na afloop van de eerste testdag geef ik mijn Russische collega Oleg Karpov, waar ik al zes jaar nauw mee samenwerk bij Motorsport.com, een lift naar zijn hotel. De oorlog in Oekraïne op het punt staat om te beginnen, maar dat weten we op dat moment nog niet.

Donderdag

Als we de volgende ochtend wakker worden staat het scherm van mijn mobiel vol pushmeldingen. Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag raketaanvallen uitgevoerd. De invasie is begonnen. Zoals altijd als er ergens op de wereld iets rampzaligs gebeurt, is wat er zich op het circuit afspeelt even totaal onbelangrijk. Terwijl ik de actie op de baan volg om het liveblog op deze site bij te houden, werp ik regelmatig een blik op de nieuwssites. Twee jaar geleden zat ik in het mediacentrum van Barcelona verslag te doen van de wintertest toen het coronavirus om zich heen begon te grijpen in Europa, nu breekt er een oorlog uit terwijl ik in diezelfde perszaal zit.

Haas-teambaas Guenther Steiner meldt zich af voor de persconferentie. Niet zo gek. De EU en VS willen zware sancties opleggen aan Rusland en die zouden het Amerikaanse team weleens niet onberoerd kunnen laten. De renstal heeft sinds vorig jaar een Russische titelsponsor met Uralkali én een Russische coureur met Nikita Mazepin. De vader van Nikita, Dmitry, heeft dusdanig goede banden met Vladimir Poetin dat hij donderdag bij een bijeenkomst met de Russische president aanwezig is, waar hij en andere steenrijke Russische zakenlieden worden bijgepraat over “de speciale militaire operatie”, zoals Poetin het zelf noemt. Net als Steiner laat ook Mazepin zijn mediaverplichtingen donderdag varen, al laat hij nog wel van zich horen op Twitter.

Er gaan al snel stemmen op om de Russische Grand Prix van de F1-kalender te halen. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel laat tijdens de persconferentie die tijdens de lunchpauze op donderdag plaatsvindt weten dat hij voor zichzelf al een besluit heeft genomen: hij gaat niet.

Ondertussen zit collega Oleg, die al jaren in Berlijn woonachtig is en daar ook veel Oekraïense vrienden heeft, met een ongemakkelijk gevoel achter zijn desk. Hij voelt schaamte over wat er in Oekraïne gebeurt en besluit een tweet te plaatsen waarin hij zich uitspreekt tegen de oorlog die zijn geboorteland is begonnen. In de avond komt Haas met een statement waarin het team laat weten dat het tijdens de laatste testdag met een witte auto zal rijden. De Russische kleuren en de logo’s van Uralkali worden van de VF-22 verwijderd. Er breekt een onzekere tijd aan voor Haas.

Terwijl Formule 1-baas Stefano Domenicali met de teambazen om tafel gaat om te bespreken wat er met de Russische Grand Prix moet gebeuren, ga ik met Oleg - een van de meest aimabele personen in het mediacentrum - een hapje eten bij een restaurant in Parets del Vallès, een plaatsje op steenworp afstand van het circuit. In de hoek van het tamelijk gedateerde etablissement hangt een televisie aan het plafond. Normaal zou daar een voetbalwedstrijd op te zien zijn, nu staat er een nieuwszender op die beelden toont van de oorlog, waar we onder het eten vol afgrijzen naar zitten te kijken.

Vrijdag

Op vrijdagochtend is het voor de testdag begint relatief druk aan het einde van de paddock, waar het team van Haas bivakkeert. Veel mensen komen even polshoogte nemen. Ik zie dat de trucks van Haas inmiddels ontdaan zijn van alle Uralkali-logo’s. Teambaas Steiner spreekt rond het middaguur via Zoom met de pers en begint met zich te verontschuldigen voor dat hij een dag eerder zijn mediasessie had afgezegd. Hij oogt vermoeid. De kern van de boodschap is dat er nog veel onduidelijk is en er nog veel moeten worden uitgezocht, maar dat het team niet in financieel zwaar weer komt als het zonder hoofdsponsor verder moet. Daarnaast is nog niet helemaal zeker of Nikita Mazepin wel voor het team kan blijven racen. Teameigenaar Gene Haas was al enige tijd gefrustreerd over het uitblijven van succes. Is dit de druppel voor de Amerikaanse ondernemer en gaat het team binnenkort in de verkoop? Contact met Michael Andretti, die dolgraag met een eigen team aan de koningsklasse van de autosport zou deelnemen, is er nog niet geweest.

Intussen is bekend dat de Grand Prix van Rusland dit jaar niet doorgaat. Al houdt de Russische promotor bijzonder genoeg nog een slag om de arm. “Aangekochte kaarten worden niet geannuleerd. Er is geen noodzaak om geld terug te vragen, aangezien er nog steeds een kans is dat de race doorgaat en wel op de geplande datum”, valt in een verklaring te lezen. De coureurs die tijdens de lunchpauze in de persconferentie zitten, zijn stuk voor stuk blij met de beslissing om Sochi dit jaar links te laten liggen. De Formule 1 gaat nog kijken naar een vervangende race.

Terwijl de Formule 1-teams op het circuit van Barcelona een einde maken aan de laatste testdag, rukken de Russische troepen op richting de hoofdstad Kiev. Het was een test om niet snel te vergeten, maar om een heel andere reden dan ik aan het begin van de week had verwacht.