Ferrari oogt zeer solide, alle topteams goed uit de startblokken

Om de laatstgenoemde vraag meteen te beantwoorden, zeggen de toptijden van Lewis Hamilton en George Russell bijzonder weinig - al is het maar omdat beide ronden op de C5-band zijn afgewerkt, het zachtste rubber dat Pirelli had meegenomen. Max Verstappen en Sergio Perez hebben die compound niet aangeraakt, waardoor de tijden per definitie vertekend zijn. Bovendien laat geen enkel team het achterste van de tong zien, ook Mercedes niet. Hierdoor kunnen we enkel de woorden van Verstappen herhalen: "Het heeft geen zin om naar de rondetijden te kijken, dat ga ik pas tijdens Q3 in Bahrein doen." De realiteit is dat het tijdens de laatste testdag in Bahrein ook al een beetje kan. In Bahrein gaat de focus van de testprogramma's namelijk meer richting 'performance', terwijl Barcelona een 'Funktionstest' is geweest, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen.

Dat woord impliceert al dat het om betrouwbaarheid draaide en meters maken met de nieuwe auto's. Dat laatste is om twee redenen van belang. Natuurlijk om data te verzamelen en de auto richting Bahrein te ontwikkelen, maar misschien nog wel meer om de 'echte' data naast de simulatorgegevens te leggen. Het is wat F1-teams 'correlatie' noemen. De nieuwe auto's zijn grotendeels ontwikkeld op basis van de simulator, maar die simulator is puur afhankelijk van wat je er aan de voorkant in stopt. Data uit de praktijk biedt dé kans om die waarden te checken en daarmee te kijken hoe accuraat het simulatorwerk is geweest. In dat opzicht is het belangrijk dat onder meer Red Bull heeft laten weten: "De auto gedraagt zich zoals we hadden verwacht."

Als meters maken het devies is, dan valt te stellen dat alle topteams een prima begin hebben gekend. Ferrari is met 439 ronden zelfs het meest productieve team gebleken en heeft bijzonder weinig problemen met de F1-75 gekend. De Scuderia heeft het huiswerk ogenschijnlijk goed gedaan. Mercedes, McLaren en Red Bull volgen in dat lijstje en laten zien dat de 'usual suspects' hun start zeker niet gemist hebben. Het laatstgenoemde team kampte op donderdag weliswaar met een versnellingsbakprobleem, maar heeft met 358 ronden nog altijd geen reden tot klagen.

Teams die inhaalslag moeten maken, krijgen juist een tik

Dat laatste geldt wel voor veel teams die in 2022 juist een inhaalslag moeten maken. De Formule 1 wil het veld graag dichter bij elkaar brengen en heeft daar meerdere veranderingen voor doorgevoerd. Zo geeft het aero handicap systeem meer windtunneltijd aan mindere goden en moet het verlaagde budgetplafond de uitgaven nivelleren. Het zijn nobele initiatieven, maar alles valt of staat met hoe teams in de praktijk voor de dag komen. In dat opzicht is het niet crescendo gegaan voor teams die juist een stap moeten maken. Zo waren op vrijdag AlphaTauri (crash Gasly), Alpine (hydraulisch probleem), Aston Martin (olielek) en Haas (olielek) al voor de lunchpauze klaar.

Het heeft die formaties en ook de coureurs kostbare rijtijd gekost. Teams missen data voor de bovenstaande doeleinden en coureurs lopen schaarse tijd mis om aan de 2022-auto's te wennen, die een andere rijstijl vergen. Het bovenstaande overzicht laat treffend zien dat Alfa Romeo en Haas al helemaal in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het laatstgenoemde team heeft in 2021 gepoogd geen euro aan de auto van dat jaar uit te geven en alles op het nieuwe reglement te zetten. Alhoewel op de nieuwe bolide meer details zichtbaar zijn dan bij concurrenten, begint alles met de betrouwbaarheid. Alfa heeft eveneens werk aan de winkel. Vanwege het Orlen-geld mocht Robert Kubica de eerste ochtend voor zijn rekening nemen, maar in de dagen daarna zouden de vaste coureurs er bekaaid af komen. Geen droomstart voor Valtteri Bottas bij zijn nieuwe werkgever dus.

Steiner heeft (weer) hele andere dingen aan zijn hoofd

Als er gesproken wordt over een hoek waar de klappen vallen, zit Haas daar muurvast in. Sportief ging het zoals gezegd niet van een leien dakje - slechts negen rondjes op vrijdag - en dat werd nog overschaduwd door andere gebeurtenissen. De Russische aanval op Oekraïne houdt de gemoederen ook in F1 bezig en wel het meest bij Haas. Dat team heeft via vader Mazepin Uralkali als geldschieter en dus heeft teambaas Guenther Steiner er verschrikkelijk veel kopzorgen bij. De normaal zo uitgesproken voorman oogde vermoeid in zijn mediasessie.

De toekomst van Haas is niet in gevaar, zo verzekerde hij, maar verder had hij meer vragen dan antwoorden. Haas heeft op eigen initiatief de Uralkali-reclame verwijderd en de gevolgen daarvan moeten in de komende weken blijken. Die gevolgen kunnen tweeledig zijn, juridisch en voor de rijdersbezetting. Op dat eerste vlak maakt Steiner zich niet druk. Mochten de banden met Uralkali worden doorgesneden, dan heeft het team nog altijd financiën voor het komende seizoen. Op dat tweede vlak is de positie van Nikita Mazepin, wiens vader donderdag bij Vladimir Poetin in het Kremlin was, zeer onzeker. Het zorgt voor onrust en dat is het laatste wat je na een hondsberoerd seizoen wil. Iedereen gunt Steiner en co een betere campagne in 2022, maar de praktijk is anders.

Porpoising zorgt voor stuitende F1-bolides

Wat betreft het sportieve plaatje, heeft de test in Barcelona een eerste indruk van het nieuwe reglement gegeven. Het volgen van een andere auto gaat als we de coureurs mogen geloven iets beter, maar het stuiteren van de bolides is een onbedoeld neveneffect. Het is een probleem dat F1 in de jaren '80 ook al kende en is toen als veiligheidsrisico aangeduid. Zo problematisch is het nu niet, maar het voelt voor de coureurs allesbehalve prettig. De werking is relatief simpel. Door het grondeffect wordt de auto als het ware naar het asfalt getrokken door de luchtstroom onder de vloer. Dat gebeurt soms zo extreem dat de auto de bovenkant van het asfalt net wel (of net niet) raakt en de bolide omhoog komt. Dan gaat het grondeffect weer in volle glorie werken en begint het hele spel van voren af aan.

Het is te verhelpen met een hogere rijhoogte, maar dat willen teams uit zichzelf niet omdat het grondeffect dan minder effect heeft. Bovendien benoemde Sergio Perez een interessant punt. Als het zo doorgaat, voorspelt de Mexicaan dat de teams qua afstelling hoofdbrekens krijgen. "Voor de kwalificatie wil je zo laag mogelijk gaan, maar dat stuiteren kan tijdens de race een probleem vormen, zeker als je DRS niet open hebt." Het wordt met andere woorden een compromis zoeken en dus een factor van belang, als dit voor het eerste raceweekend in Bahrein niet is verholpen.

Beginnen we in Bahrein weer op nul of niet helemaal?

Tot slot rijst de vraag wat alle bevindingen van Barcelona waard zijn. Meerdere coureurs hebben immers aangegeven dat de omstandigheden in Catalonië niet representatief zijn en dat in Bahrein het echte beeld zichtbaar wordt. Daar komt bij dat de meeste auto's in Bahrein een ander aanblik hebben. Red Bull Racing komt met een fors upgradepakket voor de RB18 en Mercedes doet hetzelfde voor de W13. Die formaties hebben de afgelopen dagen met een redelijk 'simpele' auto gereden en wel om twee redenen. Om te beginnen willen teams zoveel mogelijk kilometers draaien en dus zo min mogelijk risico lopen met franjes. Ten tweede - en nog belangrijker - willen teams de concurrentie niet wijzer maken, omdat er tot de eerste race in Bahrein nog veel te kopiëren valt.

Het maakt dat er na Barcelona nog geen zinnig woord over de krachtsverhoudingen kan worden gezegd en dat Bahrein inderdaad een nieuw begin is. Dat gezegd hebbende, hoeft niet alles uit het raam te worden geflikkerd. Het brengt ons terug bij het begin: de opgedane kennis en data is wel degelijk cruciaal voor het vervolg van dit hele proces en in de ontwikkelingsstrijd die nu losbarst. Ook de coureurs nemen waardevolle bagage mee vanaf het Circuit de Barcelona-Catalunya (overigens een perfect testcircuit) waardoor de hoofdrolspelers al iets wijzer zijn geworden, maar deze dagen vooral naar meer smaken. Wordt vervolgd, vanaf 10 maart om precies te zijn.

